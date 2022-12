Dragon Ball Super: Super Hero ha una parte importante all’interno della timeline della storia, così come dimostra la prossima saga del manga con al centro Goten e Trunks. I due faranno le veci di Goku e Vegeta mentre si allenano sul Pianeta di Beerus con l’intento di sconfiggere Black Freezer.

Come sapevate l’uscita del Blu-Ray in terra nipponica era imminente e proprio oggi tramite un tweet di Canal Budokai apprendiamo delle notizie, oltre che scene aggiuntive a proposito dell’ultimo lungometraggio del franchise.

I frame visionabili in calce sono molto interessanti e appunto aggiungono dei dettagli inediti a proposito del franchise, visto che il tutto potrebbe essere rispolverato nei prossimi capitoli del manga o di un futuro anime.

Dragon Ball Super: Super Hero, le scene inedite del Blu-Ray chiariscono alcune cose

AS IMAGENS DO ENCERRAMENTO DE DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO! Aproveitando o lançamento do Blu-ray japonês do filme, trago hoje uma thread para olharmos detalhadamente as ilustrações contidas no encerramento do longa. Segue o fio! 👇 pic.twitter.com/uiOa9dawuP — Canal Budokai (@CanalBudokai) December 9, 2022

Il primo frame riguarda la Torre di Karin, storico luogo della serie, che a quanto pare ospita la Nuvola d’oro o Nuvola Kinto intorno alla sua struttura; a breve potrebbe fare ritorno nella serie? Inoltre nella torre vediamo Karin innaffiare delle piante e Yajirobe che mangia come sempre. Questa si vede verso la fine del film.

A metà del lungometraggio invece, esattamente quando Piccolo rompe un cartellone pubblicitario mentre pilotava una nave del Fiocco Rosso, ecco che appare nuovamente la Nuvola intanto che un nuovo cartellone con al centro il volto di Mr. Satan si sta posizionando al posto di quello distrutto.

Nesta outra ilustração, vemos com mais detalhes do que se trata o novo outdoor, sendo mais um daqueles com o Mr. Satan e seu nome bem grande, típico da cidade que carrega o seu nome, né? pic.twitter.com/4GKfm5qTSf — Canal Budokai (@CanalBudokai) December 9, 2022

Successivamente vediamo Videl incredula quando vede la sua casa distrutta per colpa della trasformazione di Gohan in SSJ. Da notare anche bambola di Penenko acquistata per donarla a Piccolo. Successivamente abbiamo un altro frame dall’alto che mostra il cratere lasciato dalla casa distrutta, mentre Videl ha un attacco d’ira.

Por fim, temos essa ilustração com a Nuvem Voadora passando por baixo da nave de Bulma, que ainda devia estar retornando para casa. O que acharam dessas imagens que compõem o encerramento do filme? pic.twitter.com/zEI17aj6Vm — Canal Budokai (@CanalBudokai) December 9, 2022

Successivamente appare Dende nel Tempio di Dio, la planimetria della prigione dove risiedeva il Dr. Hedo, un altro dettaglio esterno sempre della prigione e anche un bellissimo dettaglio sulla casetta di Piccolo all’interno del bosco. Abbiamo anche frame interni della struttura.

Infine come frame finale abbiamo nuovamente la Nuvola che passa sotto l’astronave di Bulma. Molto probabilmente tornerà all’interno del manga o di un altro presunto anime. Cosa ne pensate del tutto?

DRCommodore – Fonte Twitter Canal Budokai