Dragon Ball: i Saiyan non festeggiano il Natale, ma come mai?

Dragon Ball porta con se tantissime curiosità e nel corso degli anni, specie se consideriamo l’enorme e vasta mitologia dietro i personaggi, la loro natura e le loro trasformazioni, di certo sorgono numerosi dubbi e tra questi è presente sicuramente quello di cui andremo a discutere oggi.

Spulciando il web e le varie discussioni presenti su Reddit e vari siti di Paesi diversi, abbiamo raccolto alcune risposte ufficiali tratte da alcune interviste dello stesso Toriyama, e tra queste dichiarazioni possiamo leggere alcune risposte riguardanti il binomio Saiyan/Natale.

In questo interessante articolo di Hobbyconsolas abbiamo pescato il Twitter che ci riporta anche alla fonte di questa intervista del 2017, rivelatoria della natura dei Saiyan e del perché questi ultimi non festeggiano né il Natale né il Capodanno.

Do Saiyans celebrate Christmas? Akira Toriyama says no: “Saiyans are individualists at heart, so sadly they don’t hold those kinds of celebrations.” But that doesn't mean WE can't enjoy the holidays! #MerryChristmas and #HappyHolidays, #DragonBall fans! #DragonBallCultureDaily pic.twitter.com/F40oBiw0U6 — Derek Padula (@derekpadula) December 25, 2020

Sicuramente la nostra vita post COVID ha mutato il nostro modo di vedere e apprezzare le cose, e spesso i nostri pensieri, per non sprofondare in questioni molto serie, si sono incentrati appunto su questi determinati argomenti e proprio in quel periodo è stato pubblicato un articolo al riguardo.

Nel numero giapponese di Saikyo Jump il grande studioso del franchising, Derek Padula, ha recuperato queste curiose dichiarazioni del maestro Toriyama, dove appunto discuteva della natura dei Saiyan e del loro rapporto con il Natale e il Capodanno.

La risposta del perché non lo festeggiano è molto semplice: secondo l’autore i guerrieri Saiyan sono egoisti, e per questo non sentono queste festività, anche se come ben sappiamo parliamo solamente della natura originale di questa razza, dato che successivamente i protagonisti si sono ben integrati alle usanze dell’umanità.

Il loro egocentrismo volto all’aumento di potere e alla conquista dei Pianeti, non potrebbe mai condurre a questo genere di festività inerenti alla condivisione, all’amore, altruismo e via discorrendo.

La mente dietro Dragon Ball ha poi specificato che quello appena menzionato non è l’unico movente, ma sostanzialmente esiste dell’altro. L’altra giustificazione è davvero molto semplice e anche intuitiva se vogliamo, e riguarda la loro natura inerente alla conquista del potere.

Infatti, dato che la razza Saiyan tende a muoversi spesso da Pianeta in Pianeta, rimanendo per poco nella loro terra natale, questi ultimi non danno peso a questo genere di festività, né potrebbe ricordarsi o dedicargli particolari attenzioni nel caso esistessero eventi rilevanti del genere nella loro cultura.

Ma Goku festeggia il Natale?

In teoria no, ma come ben ricordiamo il protagonista della serie non è cresciuto sul Pianeta Vegeta e quindi l’indole è diversa rispetto a quella di Vegeta per esempio. Comunque nonostante Toriyama neghi questa festività ai Saiyan, anche se non a livello canonico, esistono anche delle illustrazioni al riguardo, visionabili in calce.

L’autore del manga è stato molto chiaro ma sostanzialmente è una conferma forse poco gradita dal pubblico, visto che mancano degli speciali natalizi che potevano essere sicuramente interessanti. Allo stesso tempo Goku è cresciuto sulla Terra è sostanzialmente potrebbe attingere a queste usanze senza troppi fronzoli.

Nonostante Toriyama abbia bocciato l’idea, di certo quella di sedersi e spazzolare tutto quello che gli si para davanti sul tavolo imbandito per la Vigilia gioverebbe a Goku, e visto il suo carattere vorrebbe veramente 100 di questi giorni.

Ancora oggi sono dubbi persistenti e abbiamo la conferma che Dragon Ball debba ancora approfondire come si deve la natura Saiyan, dato che molte ipotesi e congetture sono ancora aperte e forse non avranno mai risposta.

I Saiyan non festeggiano il Natale?

Nonostante questo abbiamo avuto nuovi dettagli nell’ultima saga di Dragon Ball Super, dove nell’arco di Granolah il Sopravvissuto Goku e Bardock si sono metaforicamente incontrati, risollevando nuove questioni per quanto riguarda la forma Ultra Istinto, a quando pare risieduta anche nel padre del protagonista in versione primitiva.

L’istinto primordiale dei Saiyan può sicuramente portare e condurre spesso a dei potenziali non rivelati e nascosti, dove solo il tempo potrà donare risposte. Anche per via delle loro origini di certo questa potente razza guerriera non potrebbe comunque occuparsi di queste festività, dato che sicuramente potrebbero non essere nella loro natura.

A quanto pare dovremo solamente accontentarci di fan art e illustrazioni anche ufficiali ma non canoniche purtroppo, data l’indole naturale dei Saiyan nel non festeggiare il Natale.

Allo stesso tempo, vivendo sulla Terra, prima o poi potremo ammirare Goku e famiglia che vanno in città per acquistare dei regali da scambiarsi con Piccolo, Vegeta e tutti gli altri.

