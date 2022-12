One Piece: in arrivo nuove figures

One Piece continua ad appassionare lettori da ogni parte del mondo da ormai più di vent’anni e infatti si tratta del battle shonen più conosciute in tutto il globo oltre che in Giappone. Oggi vogliamo riportare un aggiornamento secondo il quale One Piece è pronto ad una nuova collaborazione. Si tratta di un famoso disegnatore di Hong Kong desideroso di collaborare con il franchise di Oda. Sui social media sono presenti alcuni schizzi in anteprima che mostrano di cosa si tratta.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

ONE PIECE Special Collaboration with Michael Lau reveals a first set of three figures designed by the Hong Kong artist. All these will be on sale exclusively in Hong Kong, with more to release in the future. https://t.co/Pl91N1I39U pic.twitter.com/BgsYW8Kf5X — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) December 12, 2022

Come si può capire dalla fonte, One Piece è pronto ad una speciale e nuova collaborazione con Michael Lau. Si tratta di un progetto di figure legate ai personaggi di Oda realizzare da Lau. Nel post sopra riportato è possibile vedere in anteprima i modelli di Rufy, Zoro e Chopper. Sfortunatamente saranno disponibili per l’acquisto sono a Hong Kong.

Per chi non conosce Lau, si tratta di un artista noto per i suoi giocattoli e sculture di design. Accreditato per aver reso popolare la mania dei giocattoli in vinile urbano, il lavoro di Lau è ugualmente citato nei giocattoli fabbricati e nella street art. Da quando ha dato il via alla sua carriera, Lau è diventato un contributore determinante dell’hip-hop asiatico e americano.

E, naturalmente, si è reso protagonista di una serie di collaborazioni fino ad oggi. In passato, Lau ha lavorato con nomi molto importanti come Nike a Carhartt, e adesso sappiamo che One Piece sembra essere la sua prossima grande collaborazione.

Eiichiro Oda è la mente che sta dietro a questo capolavoro da diversi anni. Il mangaka detiene diversi record, in quanto il manga conta più di 1.000 capitoli. Naturalmente, la popolarità di Rufy lo ha trasformato in una leggenda. Per questo alcuni dei più grandi brand del mondo hanno collaborato con One Piece.

Il manga attualmente sta attraversando la sua fase finale con l’ultimo arco narrativo che farà molta chiarezza su diversi misteri tenuti segreti per moltissimi anni.