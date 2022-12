One Piece: Oda aveva già rivelato l’identità dei Frutti del Diavolo nel 2014

One Piece con la pubblicazione dell’ultimo capitolo del manga si è reso protagonista di una grossa rivelazione legata ai Frutti del Diavolo e al loro potere. Soprattutto Oda ha finalmente permesso a tutti gli appassionati sparsi in tutto il mondo di conoscere la vera identità di questi Frutti. Tuttavia sembra che il mangaka avesse già rivelato, o quasi, di cosa questi fossero nel 2014.

Quindi ben otto anni fa in un’intervista, il mangaka aveva confessato principalmente cosa lo avesse ispirato. Quindi basandosi su ciò che aveva mosso in lui il desiderio di introdurre i Frutti del Diavolo, aveva anche rivelato cosa effettivamente fossero.

Attraverso l’intervista del 2014 aveva detto che la creazione dei Frutti come story-concept deriva dai diversi desideri nella vita quotidiana di riuscire a fare cose che il nostro corpo umano non ci permette di fare.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto per approfondirlo ulteriormente:

In a 2014 interview, Oda explained how his creation of the devil fruits as a story concept was inspired by the many wishes in everyday life to be able to do things that our current human bodies don't allow us to #OnePiece pic.twitter.com/I3XdoxKJ1D

— Artur – Library of Ohara (@newworldartur) December 11, 2022