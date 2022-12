Kaiju No. 8 si concede uno stop natalizio: ma quando tornerà?

Kaiju No. 8 insieme a One Piece si concederà delle pause natalizie e le avventure dei protagonisti si fermeranno per un pochino, in attesa di nuovi e avvincenti capitoli.

Il manga ha lasciato tutti con il fiato sospeso e a quanto pare dovranno attendere un bel po prima di tornare a leggere il seguito del capitolo 76. Così come annuncia Shonen Jump News il prossimo capitolo del celebre manga arriverà il 6 gennaio del 2023 appunto, per la gioia di un pubblico in trepidante attesa.

Kaiju No. 8 will be taking another 1-month break at Shonen Jump+ App, publishing its next Chapter 77 on January 6th, 2023.

The series will publish special illustrations next week on December 16th. pic.twitter.com/ADXggePiwd

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) December 8, 2022