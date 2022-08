Kaiju No. 8: il manga va in pausa dopo l’annuncio dell’anime!

Kaiju No. 8 è sicuramente uno dei migliori manga del suo genere in circolazione fin dal suo debutto nel 2020. Il franchise è andato fortunatamente bene e non ha aspettato molto prima di annunciare l’anime.

Ad una cosa buona viene aggiunta una poco meno gradevole a quanto pare, visto che il mangaka autore della storia ha confermato una pausa che durerà un tasso considerevole di tempo lasciando un simpatico messaggio su Twitter.

Le pause come ben sapete di certo non sono una novità visto l’enorme ritmo a cui gli autori devono tener testa per serializzare regolarmente il loro manga. Ad un certo punto ovviamente, fa anche bene fermarsi visto che comunque parliamo di esseri umani.

Lo stesso è accaduto con Oda, l’autore di One Piece: quest’ultimo ha deciso di fermarsi per un mese intero in modo tale da preparare la strada e l’impostazione totale della saga finale del suo manga.

Lo stesso è avvenuto anche con Boruto e altre storie serializzate attualmente. Kaiju No. 8 è arrivato nel mondo nel 2020, dimostrando fin da subito il suo valore e la sua grande struttura.

Il creatore Naoya Matsumoto per la pausa ha lasciato un messaggio speciale agli appassionati, scusandosi umilmente per la pausa di un mese.

Il prossimo capitolo di Kaiju No. 8 uscirà in via ufficiale il 2 settembre e continuerà la storia di Kafka che combatte la minaccia dei mostri giganti, le creature ispirate alla grande mitologia cinematografica nipponica.

Kaiju No. 8 by Naoya Matsumoto is going on a 1-month break to prepare for the series' upcoming developments.

The next chapter is scheduled to be published on September 2nd at Shonen Jump+ App. pic.twitter.com/ngaLX06b7Z

