Kaiju No. 8: come ha festeggiato Naoya Matsumoto l'arrivo dell'anime?

Kaiju No. 8 è un altro dei manga popolari che sta per ricevere un adattamento anime, annunciato pochi giorni fa dalla stessa pagina ufficiale del franchise. Oggi apprendiamo anche che l’autore originale del manga sta festeggiando l’arrivo della trasposizione animata con una nuova illustrazione!

Tantissimi appassionati nel mondo avranno notato la cadenza con cui le trasposizioni animate di Shonen Jump vengono prodotte, e spesso sono tratte anche dall’app Jump+.

Come accennato uno dei prossimi anime in arrivo è proprio Kaiju No. 8, anche se purtroppo non sappiamo davvero nulla al riguardo e quasi tutti i dettagli sono ancora nascosti al pubblico.

Non era difficile comunque capire che l’opera avrebbe avuto un adattamento anime, visto il suo enorme successo scaturito fin dai primi numeri del manga, arrivato poco dopo anche in terra nostrana.

TOHO Animation ha quindi annunciato già in precedenza che la serie ideata e creata da Naoya Matsumoto avrebbe avuto la sua controparte animata, cavalcando meglio l’onda di successo comprensiva degli anime e dei manga.

Per celebrare e festeggiare l’annuncio, l’autore originale ha condiviso su Twitter uno sketch inedito con protagonista Kafka Hibino e Reno Ichikawa, i personaggi centrali della serie. In calce il post in questione:

Kaiju No. 8: Naoya Matsumoto festeggia l’arrivo dell’anime nel suo stile

Come accennato occorrerà veramente tanto tempo prima di ottenere qualche informazione in più riguardo l’anime, visto che l’annuncio è stato appena fatto. Se volete recuperare il manga sappiate che Star Comics ha in mano la pubblicazione di quest’ultimo, attualmente in uscita con cadenza regolare.

La storia dei protagonista Kafka è molto sfaccettata e travagliata: infatti il ragazzo lotta per poter mantenere una promessa fatta all’amica di infanzia Mina, riguardante l’unione alla Japan Defense Force, per combattere i Kaiju al loro fianco.

Purtroppo l’attuale ruolo del protagonista riguarda ripulire il casino e le nefandezze lasciate nel corso degli scontri con i mostri giganti. Il suo ruolo cambierà per via di un evento inaspettato della sua carriera, visto che in un modo o nell’altro riuscirà nella sua impresa, realizzando il suo sogno.

Una incredibile rivisitazione delle pellicole classiche giapponesi con protagonista mostri giganti si fa avanti in campo anime e manga, ponendosi come una nuova colonna del medium.