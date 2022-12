Tra le uscite Planet Manga del 9 dicembre 2022 troviamo la i nuovi volumi di Assassin’s Creed Dinasty, Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight e Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition (quest’ultimo manga protagonista anche della card Panini Manga Icons Black Gold Collection).

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 9 dicembre 2022. Vi ricordiamo anche la recente uscita dell’esclusivissima Berserk Deluxe Eclipse Limited Edition, già un pezzo pregiato sul mercato del collezionismo.

Le uscite Planet Manga del 9 dicembre 2022

Assassin’s Creed Dynasty 4

PENULTIMO NUMERO DELLA SAGA ISPIRATA AL VIDEOGIOCO DI CULTO

Le capitali dell’impero Tang, Luoyang e Chang’an, sono cadute e la Cina è sotto il giogo di An Lushan.

Ma non tutto è perduto: Li E, un misterioso membro della Confraternita degli Assassini, si è alleato con i lealisti per salvare il paese.

Ichi the Killer 7

Blue Sky Complex 3

UNA DECISIONE CHE SEGNERÀ IL FUTURO DEI PROTAGONISTI

L’ultimo anno di scuola richiede impegno, serietà, dedizione ed esige anche prospettiva, per capire cosa si vuole fare in futuro.

Un po’ come per una relazione.

Narasaki e Terashima meditano sulla strada da prendere dopo il diploma.

Plunderer 21

Manga Saga 67

Il volume conclusivo della saga fantasy divenuta anche un anime.

Licht deve affrontare Schmelman, la fonte dei poteri di tutti i ballot e il responsabile di una guerra durata ben trecento anni. In palio c’è il fato dell’umanità.

Agente 008 16

Manga Drive 37

Il sorprendente esito della battaglia che si sta combattendo all’interno dell’istituto privato Nanahikari metterà Eito in una difficile posizione in cui non si era mai trovato prima.

Come reagirà il ragazzo?

E come si comporteranno i suoi compagni?

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 17

Manga Hero 52

IL MONDO DELL’OCCULTO STA PER AFFRONTARE UNA CRISI SENZA PRECEDENTI

Mentre la lama affondata nel corpo di Itadori fa precipitare il ragazzo in un viaggio disturbante verso un lontano passato, lo stregone Noritoshi Kamo esegue un rituale di raffinata e machiavellica crudeltà.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Fullmetal Alchemist Ultimate Deluxe Edition 17

IL MOMENTO A LUNGO PIANIFICATO DAL PADRE DEGLI HOMUNCULUS STA ARRIVANDO

Mentre in superficie si combatte per il controllo del quartiere generale dell’esercito a Central City, nel sottosuolo Edward e compagni dovranno lottare per salvare non solo se stessi, ma l’intero paese.