Berserk Deluxe Eclipse Limited 1 è stata venduta a 216 fortunati in tutta Italia, vista anche la difficoltà nell’acquisto tramite il link fornito dalla stessa Panini Comics.

Ovviamente essendo il tutto estremamente limitato numerose persone sono rimaste senza la loro copie, e puntalemente proprio per questo i prezzi della variant sono già alle stelle su Ebay, anche per via del “vantaggio” da parte di Panini nell’acquistare due copie per utente.

In sostanza chi ha avuto la possibilità economica avrà sicuramente effettuato un ordine composto da due copie della Limited, così da metterne uno in vendita sul noto sito di acquisti. La rarità della Berserk Deluxe Eclipse Limited 1 è di certo di una caratura elevata e per questo i prezzi sono attualmente altissimi.

Infatti se fate un giro su Ebay appunto, possiamo vedere venditori che propongono il fumetto dagli 800 euro in su, fino ad arrivare a 2.000 euro, cifre stratosferiche per un prodotto appena uscito sul mercato. Lo stesso fu con le variant Gold e Silver di One Piece ma allo stesso tempo lì erano disponibili molte più copie.

Berserk Deluxe Eclipse Limited 1, i prezzi su Ebay sono già alle stelle

La maggior parte degli annunci contenenti la Berserk Deluxe Eclipse Limited 1 sono ovviamente all’asta, dato che al momento è la tattica più giusta da parte dei venditori per quanto riguarda questo prodotto, attualmente richiesto da mezza Italia. Ricordiamo nuovamente la tiratura limitatissima a 216 copie.

216 è un numero importante per Berserk, dato che accompagna il tragico evento dell’Eclissi, che si svolge appunto ogni 216 anni. Un bel richiamo per un manga immortale, ancora oggi richiesto e amato dal pubblico, forse più che mai. Dopo la Berserk Deluxe Edition infatti è arrivata questa limited che ha fatto impazzire tutti.

Voi siete riusciti ad acquistare una copia? La richiesta era altissima e sicuramente molte persone sono rimaste senza e come sempre i venditori hanno cercato di accaparrarsi le copie per rivenderla a un prezzo maggiorato. Forse al momento questo prodotto è uno dei più preziosi di questi 2022.

Berserk Deluxe Eclipse Limited 1 è stata venduta il 29 novembre con una velocità fuori dal comune.

