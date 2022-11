Berserk ha avuto una “seconda chance” dopo la morte del suo autore originale Kentaro Miura, che ha lasciato una grande eredità al suo team, attualmente al lavoro sull’opera tornata su Young Animals. Successivamente a una pubblicazione regolare Berserk si è fermato con il capitolo 370.

Nella giornata d’ieri però, un Tweet ha confermato già il ritorno del manga in terra nipponica e a quanto pare questo prossimo capitolo, il 371, vedrà prossimamente la luce prima della fine del 2022.

MangaMoguraRE ha condiviso questa copertina con annessa data di uscita del prossimo capitolo, confermata per il 9 dicembre del 2022. Il post visionabile in calce conferma quanto detto, e Berserk riprenderà prossimamente la sua serializzazione ufficiale.

Berserk, annunciato il ritorno del manga: confermata l’uscita del nuovo capitolo

"Berserk" will resume in upcoming Young Animal issue 24/2022 out Dec 9. Color page too. Climax of the Fairy Island Arc. pic.twitter.com/7bFZl3RJJr — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) November 24, 2022

Berserk sta per tornare, e per l’occasione arriverà anche una pagina a colori dedicata, onorando il ritorno della Saga dell’Isola delle Fate, una vicenda rilevante per il nostro Gatsu, che potrebbe condurlo verso l’inizio della fine. Mancano pochi giorni al ritorno delle avventure oscuro del mondo creato da Miura e noi attendiamo con ansia.

Intanto vi ricordiamo anche le ultime novità sul fronte italiano accennando alla disponibilità della Deluxe Edition del manga, attualmente composta solamente di un numero. Di questa edizione vi rammentiamo invece la lussuosa edizione limitata a 216 copie in vendita dal 29 novembre tramite un link dedicato.

Non dimenticate la data per acquistare questo prezzo pregiato di Berserk: 29 novembre 2022 alle ore 10:00 tramite il link fornito dalla casa editrice potrete provare ad acquistare la vostra copia.



L’edizione sarà super limitata e per questo vi consigliamo di stare allerta per eventuali prenotazioni e “code” all’interno della vetrina online di Panini Comics.

Proprio come One Piece anche Berserk dovrebbe apprestarsi a breve a concludere l’arco attuale per dare spazio alla parte finale della storia, un momento atteso fin dal 1989, anno di pubblicazione originale in terra nipponica.

Anche se questo ritorno ha subito un pizzico di scetticismo, il pubblico è rimasto contento del risultato, vista anche la qualità artistica delle tavole portate all’attenzione degli appassionati da parte del team di Miura, che sicuramente avrebbe apprezzato nel caso avesse avuto la possibilità di visionare il tutto.

