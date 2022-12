One Piece: RED, un video mostra la realizzazione del film

One Piece: RED è arrivato da un po nelle sale italiane anche in versione doppiata, coronato da una bellissima corsa partita nel mese di agosto quando il lungometraggio è stato proiettato nelle sale nipponiche ottenendo degli incassi davvero importanti. Ma cosa troviamo dietro questa produzione?

Tramite Comic Book abbiamo pescato un video riguardante il dietro le quinte del film, che in un certo senso si pone anche come una sorta di documentario di ricostruzione a proposito del nuovo lungometraggio dedicato al franchise di One Piece.

Nel video visionabile in calce abbiamo quindi le testimonianze dirette del regista Goro Taniguchi, il produttore Shinji Shimizu e Hiroaki Shibata, un bellissimo trio che mostra al pubblico l’impresa di Toei Animation per quanto riguarda questo longevo e bellissimo franchise. Nel video compaiono anche alcuni membri del cast vocale.

Diretto dal regista del franchise di Code Geass Goro Taniguchi, scritto dallo sceneggiatore di One Piece: Gold e con il creatore della serie originale Eiichiro Oda come produttore creativo, One Piece Film: Red è stato presentato da Crunchyroll e Sony Pictures Entertainment nel corso di questi mesi, e nonostante gli alti e bassi è stato altamente apprezzato.

Il Making of del film “RED”

Un video altamente interessante che mette al centro di tutto la produzione e tutti quelli inerenti a questa grandissima produzione, e quindi è sempre interessante ammirare la realizzazione di questo tipo di progetti, specie se il tutto viene racchiuso in un unico video dove sono presenti quasi tutti quelli inerenti alla realizzazione del film.

One Piece: RED da il via e accompagna la saga finale che attualmente abbiamo nel manga e questo, insieme a cosa è il ONE PIECE sono tra le cose più interessanti in questo documentario dove appunto si parla non solo della costruzione del film ma anche dell’anima del progetto, tramite anche l’opinione personale dei personaggi.

Come ben sapete anche il regista del film conosce il finale di One Piece, e quindi all’interno del video non si espone molto al riguardo, anche se discute di tutto quello che per lui è il franchise. Avete visto il film?

