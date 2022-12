Saint Seiya avrà una terza stagione animata in CGI, lo conferma Crunchyroll al CCXP, l’evento tenutosi in Brasile per quanto riguarda il mondo geek e nerd. Alcuni anni fa è stato realizzato questo remake dell’anime cult tratto dal manga di Masami Kuramada e tra alti e bassi ha ricevuto comunque due stagioni.

Dopo un lasso abbastanza consistente di tempo ecco che arriva la conferma ufficiale di questa terza serie dedicata al mondo di Saint Seiya, che per l’occasione in Italia ha anche mantenuto il doppiaggio originale, anche se non abbiamo ancora conferme per quanto riguarda questa prossima stagione.

Knights of the Zodiac: Saint Seiya è arrivata su Netflix nel 2019, mentre la seconda stagione Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary è arrivata invece nel 2020.

Come vedete tra la prima e la seconda è trascorso solamente un anno, mentre per la terza abbiamo dovuto aspettare due anni solamente per l’annuncio, visto che ovviamente la nuova stagione non arriverà per il 2022.

Inoltre confermiamo ancora una volta Crunchyroll come piattaforma ospitante della serie, visto che la prima stagione era appunto di Netflix, così come citato antecedentemente. Gli episodi di questa terza stagione dovrebbero essere sempre 12 come avvenuto con quella precedente, ma attendiamo conferme.

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco: quando uscirà la terza stagione in CGI?

Yoshiharu Ashino (Tweeny Witches, CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon) ha diretto le due serie alla Toei Animation e al momento potrebbe essere sempre confermato lui al comando.

Eugene Son (Duel Masters, sceneggiatore di B-Legend! Battle Bedaman) è stato lo story editor e lo sceneggiatore principale invece. Tutto arriva da ANN.

Terumi Nishii (JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Penguindrum) ha disegnato i personaggi e Takashi Okazaki (creatore del manga Afro Samurai, character designer di Summer Wars) ha disegnato le armature, che nonostante siano ispirate un minimo all’originale hanno avuto dei ritocchi.

I nostri Cavalieri devono scalare il Santuario e attraversare tutte le Dodici Case, per portare a termine l’ardua missione volta alla salvezza di Atena, al momento con una freccia conficcata nel petto moribonda. Cosa ne pensate di questo remake in CGI? State seguendo?

