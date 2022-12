Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco avrà un film in live action, e nella serata d’ieri la produzione ha deciso che il pubblico era pronto per apprezzare le prime fasi del film, un film che a quanto pare rispecchia alcune cose della saga originale ma ne cambia altre, come spesso accade con opere del genere.

Il capolavoro cult di Masami Kurumada si presenta in una nuova salsa, rivisitando quasi completamente la storia dei Saint Seiya, a oggi una delle più importanti e rilevanti per quanto riguarda il panorama fumettistico nipponico e non.

Come tutte le operazioni di questo genere il pubblico è diffidente al riguardo, e tra i primi commenti inerenti alla clip visionabile in calce è presente molta negatività, visti anche i prodotti antecedenti abbastanza discutibili incentrati sullo storico franchise.

Infatti dopo alcune serie tv e film animati in CGI, ecco che arriva questa trasposizione in live action dall’alto budget, visto che nel cast sono presenti anche volti noti delle produzioni hollywoodiane.

La regia e anche gli effetti speciali non sembrano male ma anzi, forse l’action puro potrebbe essere il fulcro centrale del film.

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, online il primo teaser trailer del Live-Action

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco è prodotto e distribuito quindi in tutto il mondo da Sony, mentre in terra nipponica ci pensa la sempreverde Toei Animation.

Come vedete a schermo, anche se il tutto dura circa 30 secondi, compaiono diversi personaggi tra cui Seiya ovviamente e dalle prime impressioni non sembra neanche male.

Il volto è ampiamente diverso dall’anima originale della serie, ma essendo due medium diversi di certo non possiamo aspettarci una fedeltà assoluta del tutto.

A quanto pare per il film sono stati ripresi alcuni concetti, ma allo stesso tempo anche se sono solamente pochi secondi l’epica non è presente nel trailer e forse questo non è una buona cosa. Tutto arriva da CB.

Fatto sta che il film uscirà nel 2023 e quindi ci sarà tutto il tempo per esplorare altri pareri al riguardo, magari quando Sony deciderà di pubblicare un trailer più longevo e dettagliato anche su trama, scontri e attacchi vari.

Fonte Twitter – Comic Book