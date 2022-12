Chainsaw Man: Fujimoto raccomanda due nuovi manga

Chainsaw Man è una delle più serie manga più seguite del momento e tutto grazie all’abile talento del mangaka Tatsuki Fujimoto. Fujimoto è di fatto al giorno d’oggi uno dei più amati non solo in Giappone, ma in tutto il mondo.

Ciò significa che milioni di fan danno peso alle raccomandazioni sui manga di Fujimoto. Oggi infatti riportiamo alcune nuove raccomandazioni condivise da Fujimoto con i suoi fan.

L’aggiornamento arriva direttamente dal mangaka, il quale ha inserito due serie manga in una recente nota. A quanto pare, il mangaka è un grande fan di Chaos Game e Blue Period!

Blue Period è sicuramente la serie più conosciuta rispetto a Chaos Game, e questo grazie all’adattamento anime. La serie, iniziata a giugno 2017, è in corso fino ad oggi. Le vicende di Blue Period raccontano la storia dello spassionato ma studioso Yatora Yaguichi che frequenta il suo ultimo anno di liceo. In questo periodo della sua vita si ritrova a frequentare le classi d’arte della sua scuola lasciandosi ispirare. Infatti, nonostante le aspettative di tutti i suoi compagni di classe, sceglie di dedicarsi all’arte al college. Blue Period è diventato un successo tra i lettori grazie alla sua grafica meravigliosa e ai temi complessi. Quindi questo può far ben capire come mai Fujimoto ne è appassionato.

Per quanto riguarda Chaos Game, la serie è meno conosciuta ma sicuramente molto valida. Il manga racconta la storia di una giornalista di nome Ran Suzuki. La scrittrice ama scoprire la verità in tutte le cose, quindi si dedica ad un incarico che coinvolge politici e malavita.

Tuttavia un giorno la vita della giornalista viene sconvolta quando scopre quanto possano essere pericolosi i demoni.

Attualmente, Chaos Game ha un volume completo al suo attivo mentre Blue Period presenta 13 volumi in formato tankoboon. Per quanto riguarda Chainsaw Man, Fujimoto sta proseguendo il suo lavoro sempre molto atteso tra i fan.

Di fatti il manga è tornato all’inizio di quest’anno con la seconda parte. Quello che però sta spingendo Chainsaw Man al successo attualmente, è l’adattamento animato prodotto da Studio MAPPA.

Fonte – Comicbook