Dragon Ball Z è sicuramente uno degli anime più importanti e conosciuti in tutto il mondo, e ogni volta che il sensei Toriyama lo tira fuori, tutto il pubblico rimane sempre ad ascoltare.

Questa volta il mangaka si espone all’AnimeBan dedicato a Dragon Ball Super: Super Hero, parlando della cronologia del suddetto a proposito di tutti gli altri film della saga.

Tramite un nuovo Tweet di DbsHype tradotto da Herms98, abbiamo la conferma che gli ultimi film di Super sono posizionati nell’arco dei 10 anni che trascorrono tra la fine della saga di Majin Bu e quella riguardante l’episodio finale della serie, dove Goku avvisa gli altri che andrà via per allenare Ub.



Toriyama durante l’evento conferma poi dove è posizionato Super Hero a livello cronologico, ovvero nel mezzo del time skip tra la fine della saga di Majin Bu appunto, e l’inizio del Torneo con al centro Ub, quindi quando Goku va via per allenare il ragazzo.

In calce potete vedere anche la scena di cui parliamo, ricordandovi che l’ultimo film uscito si inserisce in mezzo a questi due eventi appena citati:

Ovviamente la strategia è molto interessante, e a questo punto possiamo pensare che questi 10 anni trascorsi all’interno dell’anime siano proprio stati congegnati all’epoca per sfruttare il tutto in questo modo, specie se consideriamo tutto quello che può accadere nella realtà in questo lasso di tempo.

In calce vi lasciamo anche il Tweet accennato a inizio articolo, lasciandovi anche la traduzione: “L’ultimo messaggio di Toriyama da Anime Comic conferma che i film finora hanno seguito gli episodi principali nei 10 anni tra l’arco di Majin Bu del manga originale e il capitolo finale! SUPER HERO è una storia che precede il capitolo finale, ovvero la fine di Z!

