Tra le uscite manga Star Comics del 30 novembre 2022 si segnala l’esordio di Ayakashi Triangle con i primi due volumi, oltre alla nuova raccolta horror di Junji Ito La Zona Fantasma.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 30 novembre 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi anche l’annuncio riguardante la nuova offerta bundle di One Piece e Detective Conan.

Le uscite manga Star Comics del 30 novembre 2022

AYAKASHI TRIANGLE n. 1

DRAGON n.290

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Il ninja esorcista Matsuri Kazamaki e la sua amica d’infanzia Suzu Kanade provano un’evidente infatuazione reciproca mai dichiarata, ma se Matsuri è tanto abile in battaglia quanto timido e imbranato nelle questioni di cuore, Suzu invece è più consapevole e determinata. Peccato che la formosa ragazza, per qualche motivo, sembri risultare particolarmente appetitosa per gli spiriti maligni chiamati “ayakashi”. Per difenderla dalle loro grinfie Matsuri non esita a incrociare le lame addirittura con il loro re, lo scaltro demone-gatto Shirogane. Inizia quindi uno scontro dagli esiti del tutto imprevedibili. Riuscirà Matsuri a proteggere la sua amata Suzu? E come si evolverà il loro rapporto, proprio ora che lei si era fatta coraggio e aveva deciso di farsi avanti?

Arriva una nuova serie scoppiettante dalla grafica morbida e spettacolare, che esalta allo stesso modo combattimenti, folklore e scene piccanti, con una protagonista risoluta e di una bellezza genuina come non si era mai vista!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

AYAKASHI TRIANGLE n. 2

DRAGON n.291

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Lo scontro ha degli esiti del tutto imprevedibili: Shirogane viene sconfitto, ma prima di essere soggiogato riesce a lanciare una maledizione su Matsuri che lo trasforma… in una ragazza!

Dopo essere apparsa all’improvviso in camera di Matsuri e averlo baciato, Suzu svanisce nel nulla. Il motivo è che in realtà si tratta di un “omokage”, un ayakashi alter ego. Nonostante di solito la creatura non sia pericolosa per gli umani, forse a causa dei suoi poteri di ayakashi medium, Suzu condivide le sue stesse sensazioni e…?!

CLAYMORE NEW EDITION n. 2

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Gli Yoma sono creature demoniache che si nutrono di esseri umani e sono in grado di assumerne l’aspetto. Una misteriosa organizzazione si occupa di uccidere gli Yoma a pagamento mandando in missione le guerriere Claymore, giovani donne “ibride” così chiamate perché brandiscono enormi spade. Chiamata a eliminare i mostri che minacciano un villaggio, Clare – una delle migliori cacciatrici in circolazione – uccide il penultimo superstite di una famiglia “demonizzata”. Il giovane Raki, unico sopravvissuto, decide così di seguirla per vendicare i suoi genitori. Portata poi a termine con dolore la triste missione legata alla Carta Nera di Elena, Clare si rimette in viaggio con Raki. Un nuovo incarico richiede la loro presenza in città…

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 11

YOUNG n.339

di Atsuo Ueda , Hiro Mashima

€ 4,50

LA LEGGENDARIA MISSIONE DEI CENT’ANNI HA INIZIO!

Tornati dall’altro mondo, Natsu e i suoi amici decidono di recarsi presso Magia Dragon, là dove la Missione dei Cent’Anni ha avuto inizio, ma la presenza di Diabolos cambia le carte in tavola: tenuti in pugno da Selene, il Drago Divino della Luna, Suzaku e i suoi si ritrovano a esplorare un gigantesco dungeon, e pare che il loro obiettivo sia… il cuore di Elefseria?! L’inquietante labirinto, che continua a espandersi all’infinito generandosi dalle spoglie di un drago, diventa così il teatro della battaglia tra Fairy Tail e l’Ordine del Drago Distruttore Nero!

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 2

di Masami Kurumada

€ 7,00

Le Galaxian Wars sono finalmente incominciate. Mentre Shun di Andromeda e Jabu di Unicorn si affrontano in un durissimo scontro, Ikki di Phoenix compare all’improvviso e ruba il Gold Cloth di Sagittarius. Da questo episodio avranno inizio i feroci scontri con i Black Saint!

LA ZONA FANTASMA

UMAMI n.19

di Junji Ito

€ 15,00

Una giovane coppia in viaggio nel Tohoku, camminando lungo una strada di campagna, sente una donna piangere rumorosamente, per poi scoprire che si tratta di una moderna prefica, pagata per prodigarsi in esternazioni di dolore ai funerali. Il pianto della donna è talmente intenso che comincia a risuonare nelle orecchie della ragazza… fino a provocare in lei un tremendo cambiamento! Cosa le sta succedendo? E come si può fermare quella reazione apparentemente irreversibile? Troverete questo e altri piccoli gioielli del terrore nella nuova raccolta del maestro Junji Ito, genio indiscusso dell’horror giapponese, che in questa spaventosa collezione di piccoli capolavori indaga i risvolti più terrificanti della vita quotidiana, svelando tutto l’orrore che si cela tra le pieghe della cosiddetta normalità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

OUR NOT SO LONELY PLANET TRAVEL GUIDE n. 3

QUEER n.47

di Mone Sorai

€ 6,50

Questa volta Asahi e Mitsuki si accingono a visitare tre paesi molto diversi tra loro: Gran Bretagna, Spagna e Marocco! A Londra incontrano il migliore amico di Mitsuki, Kaoru, e il suo coinquilino Paul, e Asahi prova sulla sua pelle la felicità di avere accanto una persona che ti ama. Imparare ad accettare l’amore di Mitsuki senza opporre resistenza lo fa sentire al settimo cielo, ma sembra che lungo il loro cammino li aspettino altri ostacoli…

SHAMAN KING RED CRIMSON n. 3

di Hiroyuki Takei , Jet Kusamura

€ 5,90

“Tutto per il Flower of Maize”. Jun Tao, Pyron Lee e i loro compagni hanno affrontato uno dei capi dei Red Crimson, ma di fronte a loro è comparsa l’intera famiglia Dong, dando dimostrazione del suo schiacciante potere. Tuttavia, l’arrivo di Ren Tao scaccia quell’atmosfera carica di tensione. Questa è la storia dell’ultimo legame della famiglia Tao.

THE CASE STUDY OF VANITAS n. 10

STARDUST n.112

di Jun Mochizuki

€ 5,90

UN GRIMORIO MECCANICO CELA LA VERITÀ SUI VAMPIRI

Vanitas e Noè stanno lottando fra di loro a causa del piano ordito da Mikhail. Il primo per non farsi sottrarre da nessuno i ricordi della Luna Blu, il secondo per non perdere di nuovo la vita di qualcuno di prezioso. Alla fine di questa battaglia simile a una preghiera… le zanne, le grida, le speranze sortiranno il loro effetto?