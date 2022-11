Record of Ragnarok II è molto atteso dal pubblico e oggi Netflix insieme a un nuovo trailer della serie, conferma anche la data di uscita ufficiale, prevista per il 26 gennaio 2023.

La prima serie è stata pubblicata sulla nota piattaforma streaming il 2021 e nel corso di questi anni ha raccolto enormi consensi positivi, alimentando appunto, nuovi investimenti per quanto riguarda il franchise.

Il trailer dalla durata di un minuto e quaranta circa racchiude tutta l’essenza originale della storia, già mostrata al pubblico con la prima stagione, dove i personaggi si davano guerra senza pietà, mettendo al centro la tecnica e la brutalità. Il tutto a quanto pare viene nuovamente confermato.

La prima serie come spesso accade è sempre “un assaggio” del piatto principale e forse questa attesissima seconda stagione potrebbe anche mettere in mostra alcuni Dei non ancora mostrati al cospetto dell’umanità, mostrando di cosa i suddetti sono capaci con il loro incredibili poteri sovrannaturali.

Record of Ragnarok II: confermata la data d’uscita della seconda stagione

Il nuovo trailer e il poster ufficiale confermano quindi la data di uscita ufficiale per il 26 gennaio, insieme alla disponibilità dei primi dieci episodi, come sempre ricchi di azione e violenza, proprio come il manga originale. A quanto pare, proprio come adottato con altri anime, anche Record of Ragnarok II sarà suddiviso in due tranche.

La seconda dovrebbe uscire nel corso dell’anno, quindi sempre 2023, pubblicando su Netflix gli episodi conclusivi che andranno dall’11 al 15, confezionando quindi il finale di stagione che porrà il pubblico in una situazione molto ardua, visto il destino dei protagonisti.

La prima stagione è attualmente disponibile su Netflix ovviamente, e gli episodi vi colpiranno immediatamente, visto che fin da subito entrano nel vivo dell’azione. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che stiamo parlando dell’Apocalisse norrena, dove gli Dei combattono contro gli umani per la conquista della Terra. Chi la spunterà?

Cosa vi aspettate da questa nuova stagione? In calce trovate anche il post Twitter con al centro il poster promozionale che conferma la data di uscita della nuova stagione, fissata per inizio 2023. Avete letto il manga oppure avete deciso di vedere solamente l’anime? Tutto arriva da CB.

IT'S TIME!!!!

NEW ART!!!!!!! EPISODE 1 – 10 WILL DROP ON #Netflix on Jan 26, 2023!!!!!!!!!

LET THE BATTLE COMMENCE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#RecordofRagranok #ror_anime pic.twitter.com/d49MhCqVsH — Record of Ragnarok Ⅱ Official (@ror_anime) November 24, 2022

Fonte Comic Book – Fonte Twitter – YouTube