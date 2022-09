Record of Ragnarok a quanto pare avrà uno spin-off incentrato sulla figura di Jack lo Squartatore. Lo apprendiamo tramite il numero di novembre della rivista Comic Zenon di Coamix. Riportiamo tutto tramite ANN.

Il celebre manga noto anche in Italia di Shinya Umemura, Ajichika e Takumi Fukui avrà uno spinoff intitolato Shūmatsu no Walküre Kitan – Jack the Ripper no Jikenbo (Record of Ragnarok Mystery – The Case Files of Jack the Ripper). Keita Iizuka disegna il manga, che debutterà sul prossimo numero della rivista il 25 ottobre.

Quindi la data è anche vicina e probabilmente poco dopo arriverà anche in Italia, vista la notorietà della storia originale trasposta già in anime e presente sulla piattaforma streaming Netflix. La storia come dice anche il titolo si ispira al Ragnarok, quindi la “Fine del Mondo” secondo la mitologia norrena.

In questo manga la storia si ispira a questa “antica usanza” e una volta ogni mille anni gli Dei si riuniscono per decidere se l’umanità è degna ancora di esistere o deve essere distrutta. Una volta espresso il verdeto questa decisione sarà messo in atto successivamente a una battaglia tra gli Dei appunto, e gli eroi mortali.

Record of Ragnarok, il manga avrà uno spin-off su Jack lo Squartatore

Il Seinen è stato pubblicato originariamente sulla rivista Monthly Comic Zenon e attualmente conta già 15 volumi al fronte degli 11 pubblicati in Italia. Come accennato questa serie è stata un successo anche in Italia tanto da portare la stessa Star Comics a pubblicare dopo tre anni il manga in terra nostrana.

Come accennato il manga in Italia è attualmente al volume 11 e la pubblicazione e lenta dato che come ben sapete è sempre meglio distanziarsi dalla serializzazione nipponica, visto i suoi improvvisi stop per una folta miriade di motivi.

A partire dal 2021, quindi 3 anni dopo l’inizio del manga, Record of Ragnarok ha anche ricevuto una trasposizione animata che è stata pubblicata sulla nota piattaforma streaming Netflix. L’opera è andata bene e a quanto pare ci sarà anche una seconda stagione prevista per il 2023, quindi manca anche poco se ci pensate.

Fonte ANN