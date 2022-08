Record of Ragnarok: svelate novità sulla seconda stagione animata

Record of Ragnarok è uno dei manga Seinen più popolari degli ultimi anni e tutti gli appassionati aspettano la seconda stagione animata, annunciata nel corso di agosto 2021.

Oggi riportiamo un aggiornamento importante legato proprio all’adattamento anime del manga di Tokuma Shoten, Takumi Fukui e Shinya Umemura.

Lo staff che lavora all’anime di Record of Ragnarok, ha rivelato un nuovo video promozionale, che è possibile guardare sopra, e anche il cast. Ricordiamo che tutti gli appassionati potranno guardare la seconda stagione nel 2023 su Netflix.

Tra i nomi degli autori coinvolti alla realizzazione del progetto animato c’è Masao Ookubo. Tornerà a dirigere la seconda stagione presso Grafinica e Yumeta Company. Kazuyuki Fudeyasu, che ha lavorato a Bungo Stray Dogs, si occuperà di nuovo della composizione della serie, insieme a Yuka Yamada. Masaki Sato tornerà a disegnare i personaggi e Yasuharu Takanashi, autore delle soundtrack di Fairy Tail e Boruto: Naruto Next Generations, si occuperà appunto della composizione musicale.

Riguardo il cast invece, di seguito riportiamo i nuovi nomi degli attori e dei personaggi che interpreteranno:

Tomokazu Sugita interpreterà Jack Lo Squartatore; Katsuyuki Konishi sarà nei panni di Eracle; Subaru Kimura darà la sua voce a Raiden Tameemon; Yūichi Nakamura interpreterà invece Buddha

I nomi invece che torneranno nella seconda stagione sono:

Miyuki Sawashiro tornerà ad interpretare Brunhilde Tomoyo Kurosawa nei panni di Göll Tatsuhisa Suzuki interpreterà Shiva

La serie animata adatta le vicende del manga in cui gli dèi del Valhalla votano per l’estinzione della razza umana. Solo le Valchirie si oppongono. La loro leader, Brunilde, ricorda loro che in casi del genere è concessa all’umanità un’ultima possibilità, ossia il torneo del Ragnarok. Consiste in tredici combattenti umani e tredici combattenti divini che si sfidano fino alla morte in un’arena. La prima fazione a ottenere sette vittorie è considerata la vincitrice. Il destino dell’umanità è dunque in bilico tra l’estinzione e l’esistenza per altri 1000 anni. Quelli sconfitti nel Ragnarok vedono le loro anime inviate a Niflhel, il regno nordico della nebbia, che ferma il ciclo di reincarnazione e portando lo spirito a una morte permanente.