“E voi, come vivrete?”: nel 2023 uscirà il nuovo film di Hayao Miyazaki

“E voi, come vivrete?” Non è una domanda ma il prossimo film di Hayao Miyazaki, previsto per l’estate del 2023. Se non ne eravate a conoscenza questo film è in progetto dal 2016 e come ben sapete tutte le pellicole del noto regista hanno questi tempi, data anche la loro immensa qualità che da sempre li contraddistingue.

Studio Ghibli è da anni che opera in questo modo sostanzialmente e anche se molte pellicole non hanno la firma di Hayao, le tempistiche sono sempre state le stesse e ogni volta abbiamo sempre un capolavoro da ammirare. La loro firma artistica riguarda anche la calma con cui fanno il loro lavoro, in un mondo ormai troppo caotico e pretenzioso.

L’annuncio di “E voi, come vivrete?” è stato fatto poco dopo il pensionamento dallo Studio Ghibli da parte di Miyazaki nel 2016 appunto e da lì le informazioni al riguardo sono sempre state timide. L’ultimo aggiornamento è avvenuto nel 2021, dove il produttore ha discusso del nuovo lavoro del sensei Hayao.

Tramite un post su Twitter abbiamo anche la conferma ufficiale della finestra di uscita del nuovo film, che come accennato dovrebbe essere il 2023. Tramite anche le ultime interviste del produttore Fujimaki, apprendiamo che il film è nelle fasi finali della produzione, e attualmente si sta lavorando al doppiaggio.

Non serve dire che il produttore del film è davvero contento del risultato e che senza ombra di dubbio la pellicola si dimostrerà all’altezza delle precedenti, considerata anche la maturità del leggendario regista.

Il nuovo film sarà tratto da un romanzo originale del 1937 di Genzaburo Yoshino e il protagonista sarà Jun’ichi Honda. Il ragazzino ha quindici anni e va alle scuole medie. Orfano di padre vive con la madre e il fratello; quest’ultimo gli farà da mentore nella battaglia della vita.

La storia si pone come obiettivo quella di raccontare le vicende della vita quotidiana del ragazzo, ancora acerbo e sensibile alle difficoltà dell’esistenza. Saranno presenti nel film numerose tematiche che il protagonista affronterà con i suoi amici Mizutani, Kitami e Urakawa.

