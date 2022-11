Hunter x Hunter non assesta la sua corsa e ancora oggi troviamo tantissime novità volte a pubblicizzare il grande ritorno del manga creato da Togashi, una serie molto attesa da numerosi appassionati.

Da qualche settimana la serializzazione di HXH è tornata regolare su Shonen Jump e a quanto pare la felicità in terra nipponica è alle stelle, date le ultime novità tratte direttamente dalla stazione di Shibuya. Quest’ultima è protagonista di un evento meraviglioso volto a celebrare appunto il ritorno di Gon e compagnia.

Tramite il profilo Twitter HXHSource ammiriamo in tutta la sua maestosità un bellissimo poster presente nella nota stazione ferroviaria, volto a celebrare il ritorno del famosissimo e amatissimo battle shonen. In calce riportiamo il tutto:

Yoshihiro Togashi's Exhibition ad in Shinjuku featuring Hunter x Hunter pic.twitter.com/Oy1wc5bRdd — Hunter❌Hunter (@HxHSource) November 7, 2022

Di certo questo evento non poteva passare inosservato e allo stesso tempo il Giappone tenta sempre delle nuove trovate commerciali per ricordare al pubblico l’importanza e l’influenza che hanno manga e anime all’interno del Paese del Sol Levante.

Hunter x Hunter come ben sapete torna da un lunghissimo stop durato quattro anni, anni in cui il pubblico di appassionati aveva quasi gettato la spugna al riguardo, data la reale possibilità che Togashi decidesse di non chiudere mai la sua storia iniziata sul finire degli anni novanta, poco dopo la fine di Yu degli Spettri, altro capolavoro del sottogenere battle shonen.

Il sensei è tornato alla grande e la stazione di Shibuya ha deciso di celebrare non solo il ritorno della sua opera magna, ma di donare all’artista un tributo generale, da come potete vedere anche dal post condiviso in alto dove il poster della stazione contiene anche dei personaggi tratti appunto da Yu degli Spettri.

Lo stile è quello di Togashi ovviamente e nessuna modifica sembra essere stata apportata ai suoi personaggi, dato l’enorme rispetto che i giapponesi nutrono nel mangaka, autore incredibile e senza tempo capace dopo anni di abbracciare anche le nuove generazioni che si approcciano alla storia.

Fatto sta che il ritorno potrebbe donare anche nuove puntate dell’anime, bloccato poco dopo la fine della meravigliosa saga delle Fromichimere, una delle più belle di sempre. Leggete qui il nostro speciale.

Fonte Twitter