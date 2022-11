One Piece è un manga shonen che ha riscosso tanto successo e siglato innumerevoli record nel corso dei suoi 25 anni di serializzazione. Non a caso è il manga che detiene il record di vendite a livello mondiale. Tuttavia One Piece è molto più di un semplice manga. Come tutti gli appassionati sanno, quello che rende questo manga speciale è la frenesia delle avventure nelle quali si ritrovano i protagonisti, pirati ambiziosi e coraggiosi. Ci si appassiona a One Piece fin da bambini e chiunque ha immaginato di ingerire un frutto del Diavolo per poi scoprire che tipo di potere avrebbe ricevuto.

Ma One Piece è molto più di questo. Proprio come molti altri manga, lascia un messaggio nascosto che si riesce a scovare quando si familiarizza con la ciurma dei Cappelli di Paglia. Se per Naruto il messaggio nascosto è quello di dare valore e tutto se stessi per l’amicizia vera senza mai arrendersi, in One Piece il messaggio che Eiichiro Oda vuole lasciare a tutti gli appassionati è quello di non arrendersi con i propri sogni.

Infatti in questa discussione l’obiettivo è quello di spiegare perché One Piece è il manga che insegna a credere nei propri sogni. Per farlo prenderemo in considerazione i personaggi più importanti della serie.

One Piece – il manga che insegna a credere nei propri sogni

DIVENTARE IL RE DEI PIRATI: UN SOGNO FOLLE E AMBIZIOSO

Il protagonista di One Piece lo conosciamo tutti. Conosciamo bene anche il sogno di quest’ultimo. Lo si può leggere già dal primo capitolo del manga che ha debuttato nel 1997. Monkey D. Rufy vuole diventare il Re dei Pirati, questo è il suo sogno folle ma allo stesso tempo ambizioso. Gold Roger è stato il Re dei Pirati dopo essere riuscito a trovare il tanto misterioso One Piece. Il Re dei Pirati prima di morire ha acceso una fiamma viva, impossibile da spegnere, in quanto di conseguenza tutti hanno voluto mettere le mani su quel tesoro. Ma Rufy sembra mettere in secondo piano il One Piece perché prima di tutto lui vuole diventare il Re. A differenza di molti pirati che pensano solo al tesoro, Rufy insegna che il suo sogno è più puro e dunque non corrotto o legato alla materialità. Ci insegna che è necessario fare sacrifici e cadere, soffrire e gioire e procedere senza cercare di prendere scorciatoie.

Nella sua ciurma ci sono altri componenti che, come Rufy, hanno un sogno preciso. Ad esempio Zoro vuole diventare lo spadaccino più forte del mondo mentre Sanji vuole trovare l’All Blue, ossia il luogo dove i 4 mari si uniscono, e dove quindi è possibile trovare tutte le differenti razze di pesce del mondo.

One Piece – il manga che insegna a credere nei propri sogni

NON ESISTONO SCORCIATOIE O FAVORITISMI

In One Piece nessuno dei membri dell’equipaggio ha ricevuto e mai riceverò dei favoritismi o una scorciatoia per raggiungere i loro sogni. Questo Eiichiro Oda lo insegna in maniera lampante e nitida. Bisogna prima soffrire per poter gioire e a volte bisogna assistere a sacrifici che nessuno mai vorrebbe per proseguire il proprio cammino. Si pensi a Rufy, che ha dovuto dire addio alla persona a lui più cara in assoluto. Ci stiamo riferendo a Ace, il quale era stato rinchiuso nella prigione più inespugnabile del mondo, Impel Down. Nonostante ciò la determinazione di Rufy è stata incredibile e ha fatto in modo di farsi conoscere da tutti. Nonostante fosse riuscito, alla fine, a liberarlo, non è riuscito a lascare Marineford con lui.

Per quanto riguarda Zoro invece, che vuole diventare lo spadaccino più forte del mondo, sa che deve raggiungere un livello tale da poter affrontare Mihawk. Il suo obiettivo è lui da quando ha provato ad affrontarlo sul Baratie. Zoro era convinto di poterlo sconfiggere ma Mihawk ha dimostrato che il livello dello spadaccino era molto distante dal suo. Zoro viene risparmiato e quest’ultimo promette a se stesso che non si sarebbe mai più fatto sconfiggere.

Avere un sogno dunque significa tutto questo, affinché tutto possa realizzarsi si deve essere pronti a tutto senza perdere di vista tutta la strada che è stata percorsa.

One Piece – il manga che insegna a credere nei propri sogni

L’IMPORTANZA DEI COMPAGNI DI VIAGGIO

Cercare di realizzare un sogno non significa rimanere nella propria zona di comfort, bensì intraprendere un percorso che condurrà in diverse parti del mondo. Dato che si tratta di un viaggio è importante circondarsi di persone che credano al sogno di qualcun altro come se fosse il loro. Ad esempio i compagni di viaggio di Rufy sono indispensabili per lui, nonostante sia forte, senza i suoi compagni non avrebbe mai raggiunto tutti i successi che hanno raggiunto. Dunque è assolutamente fondamentale circondarsi di persone positive e di supporto incondizionato affinché il lungo viaggio risulti piacevole e anche divertente.