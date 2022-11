I manga shōnen sono di certo tra i target più seguiti del momento, ed ogni genere ha il suo simbolo, la sua iconicità. Con Manga shōnen: i 5 finali più drammatici e strazianti di sempre vogliamo parlare dei suddetti, concentrandoci però sulla loro parte finale, che come ben sappiamo è molto importante in una narrazione.

Ogni opera che si rispetti infatti, deve aver un ottimo inizio, una buona parte centrale e un finale meraviglioso, completo, volto a chiudere tutto quello lasciato aperto inizialmente, donando un volto unico alla storia. Spesso è anche capitato che un bellissimo manga perdesse molto sul finale e quindi anche sulla qualità totale.

Manga shōnen: i 5 finali più drammatici e strazianti di sempre è quindi pronto a parlare di questi vari concetti, aggiungendo nella lista i finali sì più completi e meglio scritti di sempre, ma anche quelli più drammatici, strazianti, senza un “finale felice” per i protagonisti.

Inoltre escluderemo le storie con un target doppio, tipo “shonen/seinen”, quindi Evangelion o Gen di Hiroshima non ci saranno per questo motivo.

La classifica sarà quindi organizzata in questo modo, e partirà dai finali meno drammatici della lista fino a concludersi in quelli più struggenti appartenenti al target shonen. Se non volete spoiler vi invitiamo a leggere la lista prima di entrare nel vivo dell’articolo. Pronti?

Manga shōnen: i 5 finali più drammatici e strazianti di sempre

5. Attack on Titan – Manga shōnen: i 5 finali più drammatici e strazianti di sempre

Qui ripetiamo ancora una volta di non continuare se non avete letto il manga, visto che l’anime non è ancora concluso. Il finale della storia di Isayama di certo non poteva non essere inserito, vista la drammatica fine del tutto inerente alla Marcia dei Titani.

L’inarrestabile obiettivo di Eren nel distruggere tutta la razza umana rimane costante e nonostante l’amore di Mikasa e tutti gli altri, il ragazzo deve essere fermato e quindi la parte finale della storia si tramuta in una vicenda straziante, pagina dopo pagina, concludendosi in un finale dolce/amaro nonostante le enormi critiche.

4. Ken Il Guerriero

Hokuto no Ken è una storia drammatica fin dalla prima pagina, ma di certo lo scontro finale tra Ken e Raoh è uno dei più drammatici, sanguinosi e strazianti di sempre, e chiude una storia colma di lacrime e nostalgia, una nostalgia tratta da un passato tormentato, devastato e colmo di errori, ripensamenti e rimorso.

Una chiusura degna in uno scontro spettacolare a livello visivo e scritturale, un livello altissimo che ancora oggi detta legge e rimane nel cuore di tutti gli appassionati, forse anche per la sua crudezza.

3. Death Note

Anche qui ci troviamo di fronte una storia cult, unica nel suo genere, dove la volontà dell’uomo di estirpare il male presente nel mondo si amplifica incessantemente in Light Yagami, un ragazzo dall’intelletto sopraffino capace di stravolgere il mondo, che alla fine lo inghiottirà senza nessuno scrupolo.

Death Note ha un finale cupo, crudo, estremo, e ancora oggi si pone come un capitolo conclusivo “degno” della storia, coerente con quanto visto nel corso della mente di Light, alla fine distruttore di se stesso.

2. Devilman

Devilman scuote il lettore fin dalle prime pagine, e fin da subito pone al centro di tutto la critica verso l’umanità e il mondo distruttore e fautore del suo destino crudele, dove la soluzione per risolvere tutto sembra essere sempre la guerra.

Devilman finisce così come comincia, ovvero nel sangue e nelle lacrime, nel dolore e nella sofferenza. Satana uccide in lacrime il suo amico Amon successivamente ad uno scontro crudele, dove i demoni si sono dati battaglia fino all’ultimo sangue, mescolandolo con le lacrime “umane” che ancora brillano dopo tanta violenza.

1. Ashita no Joe (Rocky Joe) – Manga shōnen: i 5 finali più drammatici e strazianti di sempre

Rocky Joe si pone ancora oggi come uno degli shonen più completi e potenti di tutti i tempi, grazie alla sua incredibile scrittura, i suoi colpi di scena e le tavole meravigliose e senza tempo.

Un finale amaro, doloroso, sofferente; un capolavoro tecnico che parte dalla seconda parte della storia, per poi sfociare all’ultima pagina, una pagina unica, iconica, attuale ed emozionante ancora oggi, data la sua “dolce drammaticità” complessa e sfaccettata, costruita sulla base di un personaggio decadente, ma allo stesso tempo forte e coraggioso, nonostante la sua codardia.