Vinland Saga: il regista critica la mancanza di creatività negli anime

La seconda stagione di Vinland Saga arriverà a gennaio del prossimo anno. Il regista della serie animata, Shuhei Yubata, è pronto a riportare i Vichinghi sul piccolo schermo.

Oggi riportiamo un aggiornamento che vede proprio il regista dire la sua sulla situazione legata alla creatività nel mondo degli anime.

Al momento Yubata non si fa problemi a nascondere i suoi attuali problemi con l’industria degli anime, affermando che bisogna lavorare molto di più per distinguere le idee originali.

Per iniziare, Yabuta ha parlato dell’industria che ha seguito una strada per diversi decenni e di come l’industria dovrà iniziare ad affrontare nuove sfide nel tentativo di espandersi in un mercato più ampio.

Il regista confessa che fanno la stessa cosa da 30 o 40 anni. Questo non perché sia la cosa giusta da fare, ma perché si tratta del risultato di artigianalità e individualismo fuorvianti.

Aggiunge che non sta facendo riferimento a nessuna serie anime in particolare, ma dell’industria dell’animazione giapponese in generale.

Egli pensa che al momento l’industria dell’animazione giapponese non è affatto creativa. E tutti i registi come lui devono esserne consapevoli. Bisogna che tutti lavorino sodo per creare un ambiente in cui nuove sfide possono essere affrontate per sviluppare la capacità di vincere nel mercato più ampio.

Shuhei ha quindi espresso la sua antipatia per i “vecchi” e i “bambini” del settore, promettendo di “sfidarsi” una volta che il suo attuale lavoro si sarà alleggerito.

Secondo la sua opinione la creazione di opere di animazione non è un concorso per singoli artisti, ma un circo.

Se non si può condividere una visione e puntare all’alta qualità, allora bisogna farcela da solo.

Yubata non sopporta più le persone anziane che si lamentano senza farlo però per spingere i ragazzi.

Il regista dunque, non appena quando il suo lavoro attuale sarà ad un buon punto, sfiderà se stesso a fare le cose un po’ alla voltaa.

La data di uscita della seconda stagione di Vinland Saga è prevista per il 9 gennaio. Sono molti gli appassionati impazienti di guardarla.

Uno dei motivi principali è sicuramente Studio MAPPA, che prenderà le redini da Wit Studio , in una situazione simile a quella de L’Attacco dei Giganti.

