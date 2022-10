Vinland Saga: la seconda stagione animata debutterà il 9 gennaio

Vinland Saga sta lavorando al suo ritorno e grandi cose sono in programma per il franchise. Di fatto, la seconda stagione è prossima al debutto e tutti gli appassionati saranno entusiasti di sapere che oggi riportiamo la data di uscita della seconda stagione animata.

Da quando la prima stagione si è conclusa a dicembre 2019, le notizie sulla seconda stagione erano inesistenti. Ora non è più così perché la data di uscita arriva con un nuovo trailer.

Twin Engine ha rivelato di recente che la seconda stagione dell’anime di Vinland Saga sarà presentato in anteprima il 9 gennaio. Twin Engine ha anche iniziato a trasmettere in streaming un nuovo trailer della seconda stagione che rivela e presenta in anteprima la sigla di apertura di Anonymouz “River”.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter ufficiale di Vinland Saga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Vinland Saga è un manga scritto e disegnato da Makoto Yukimura. Con oltre sette milioni di copie vendute a livello globale, il manga è uno dei più profittevoli per il suo editore Kodansha. Il suo anime è stato un enorme successo dopo il suo debutto nel 2019.

Inizialmente, Wit Studio ha supervisionato l’epopea storica, ma subito dopo la prima stagione, Studio MAPPA ha proseguito l’anime. MAPPA non ha bisogno di introduzioni ma sicuramente garantisce serie animate di spessore e soprattutto di successo. Basti pensare a L’Attacco dei Giganti e soprattutto a Chaisaw Man. L’adattamento del manga di Fujimoto ha debuttato l’11 ottobre ed amato da pubblico.

Le vicende di Vinland Saga sono ambientate in Europa, nell’XI secolo. I popoli vichinghi sono ormai una forza inarrestabile. Inizia l’epica narrazione di Vinland Saga, in cui si intrecciano la Grande Storia e le vicende personali di un gruppo di personaggi come il giovane Thorfinn. Il suo unico scopo è placare la sua sete di vendetta, e Askeladd, astuto capo di una torma di vichinghi. Makoto Yukimura riesce a dare vita a una storia di guerra e di forti passioni che catapulta il lettore nel mondo sanguinario e violento dell’Europa medievale.