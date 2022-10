In tutte le serie manga, in particolare in quelle shonen, ci sono tantissimi personaggi che hanno nel sangue quello spirito combattivo e competitivo che scandisce la loro personalità. Si pensi a Goku che vive letteralmente per combattere e per misurarsi con avversari sempre più forti. Ma quali sono i 5 personaggi shonen che eviterebbero di combattere?

Allo stesso modo possiamo parlare anche di altri personaggi come Rufy, Naruto, Izuku e tanti altri. Tuttavia nei manga ci sono anche quei personaggi fortissimi e incredibili che però non mostrano il desiderio di combattere. Che sia per pigrizia o per paura, è interessante considerare questa tipologia di personaggi perché è anche la più imprevedibile.

In questa discussione infatti l’obiettivo è quello di individuare e analizzare i 5 personaggi shonen che eviterebbero di combattere. Nella seguente lista, i nomi dei personaggi riportati non seguono un ordine preciso ma sono molto popolari per permettere a tutti la fruizione di questo articolo.

I 5 personaggi shonen che eviterebbero di combattere

Shanks il Rosso Vash the Stampede Shigeo Kageyama Shikamaru Nara Zenitsu Agatsuma

I 5 personaggi shonen che eviterebbero di combattere

5) ZENITSU AGATSUMA

Si tratta di uno dei protagonisti di Demon Slayer e si presenta come un codardo, poiché spesso afferma di non avere molto da vivere a causa del pericoloso lavoro di essere un Ammazza Demoni. Ha anche un’autostima piuttosto bassa nonostante la sua forza, ed è in un costante stato di paura. Piange sempre e cerca di scappare alla vista del pericolo, affermando di voler vivere una vita normale e modesta.

A causa di ciò, Zenitsu urla molto e a volte infastidisce le persone intorno a lui. Si è anche mostrato pessimista a volte. Tuttavia quando si addormenta diventa una persona completamente diversa, anzi è l’esatto opposto. Non si tira indietro da un combattimento e mostra di cosa è capace pur di proteggere chi ama.

I 5 personaggi shonen che eviterebbero di combattere

4) SHIKAMARU NARA

Per Shikamaru qualsiasi cosa è una scocciatura. Tutto quello che vorrebbe fare sarebbe stendersi per guardare le nuvole e giocare a shogi. Tuttavia si tratta di un ninja estremamente intelligente e sicuramente è tra i più intelligenti di sempre in Naruto.

Questa sua dote è molto importante per elaborare strategie e dunque più vuole starsene per conto proprio e rilassarsi più si ritrova a svolgere incarichi importanti e delicati. Inoltre è perfettamente consapevole della sua personalità e si autonomina “il primo dei codardi”. Tuttavia, quando il dovere chiama, Shikamaru non si fa problemi a mettere in guardia i suoi compagni grazie alle sue straordinarie doti intellettive e pian piano, il suo senso di protezione verso loro crescerà sempre di più.

I 5 personaggi shonen che eviterebbero di combattere

3) SHIGEO KAGEYAMA

Shigeo Kageyama, noto come Mob, è il protagonista del popolarissimo Mob Psycho 100 e uno degli esper più potenti dell’universo. Controlla abilmente diverse tecniche tra cui la telecinesi e l’assorbimento dell’energia psichica. Ma mantiene la filosofia secondo cui i poteri psichici sono l’ultima risorsa, in netto contrasto con gli esper assetati di potere presenti nel manga.

La compassione di Mob è illimitata quanto il suo potere ed è pronto a perdonare il comportamento degli altri nei suoi confronti. La sua vera forza sta nelle sue parole, convincendo efficacemente i nemici a prendere un’opzione più pacifica, un tratto comune a molti famosi protagonisti degli anime. A causa di un incidente avvenuto quando era piccolo, reprime i suoi poteri per evitare di far male alle persone. In questo modo ha iniziato a reprimere anche le sue emozioni, che però, finiscono per accumularsi giorno per giorno.

2) VASH THE STAMPEDE

L’amore e la pace rappresentano il motto e la retorica di Vash the Stampede. Il pistolero biondo dell’anime shonen si rifiuta di uccidere tutti i suoi avversari che incrociano il suo cammino e molto probabilmente vivrebbe una vita pacifica se non fosse per l’enorme taglia sulla sua testa. Anche se ha perso molti amici e familiari, ed è stato tradito molte volte, non ha mai smesso di mostrare un amore pieno di speranza verso l’umanità.

Anche se Vash è incline alla depressione e non sopporta assolutamente di essere solo, mantiene comunque uno spirito molto positivo e ottimista. Ciò è dovuto alla forza dei suoi poteri. Vash non è umano: è in grado di schivare proiettili, rigenerare ferite mortali, trasformare il suo braccio in un enorme cannone, sparare proiettili di buchi neri, teletrasportarsi e persino formare lame che lo difendono automaticamente.

1) SHANKS IL ROSSO

Shanks è uno dei personaggi più interessanti di One Piece soprattutto perché nasconde tanti misteri dato che si sa pochissimo su di lui. Tuttavia è un personaggio eccezionalmente potente, la cui abilità e reputazione gli hanno fatto guadagnare la posizione di uno dei Quattro Imperatori che governano il nuovo mondo. Nonostante lo stile di vita naturalmente violento di un pirata, Shanks ha un’avversione per il combattimento ed è stato notato dai Cinque Astri di Saggezza che è un pacifista per natura. Ha mostrato la sua preferenza per la diplomazia in diverse occasioni.

Ad esempio ha mediato un cessate il fuoco tra i Pirati di Barbabianca e il governo mondiale e ha convinto Kaido ad abbandonare il suo piano per interferire a Marineford. Shanks può essere uno dei pirati più forti di One Piece, ma detesta gli inutili spargimenti di sangue. Ama molto divertirsi e festeggiare sia con la propria ciurma che con gli altri, come dimostrato quando è riuscito a fare aderire alla sua festa una persona seria e composta come Drakul Mihawk. Inoltre preferisce prendersela con calma e godersi le soste festeggiando invece che viaggiare di fretta da un posto all’altro.