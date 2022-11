Netflix: Lookism slitta a causa della tragedia di Itaewon

Netflix ha di recente annunciato che Lookism, la serie prevista per il 4 novembre, slitterà dopo la tragedia di Itaewon.

La Corea del Sud è sotto shock in questo momento e sta vivendo una tragedia inimmaginabile a Itaewon, una vivace zona di Seoul nota per la sua vita notturna.

Il 29 ottobre, oltre 150 persone sono rimaste uccise schiacciate in un bagno di folla, nel tentativo di festeggiare Halloween. Ora, il paese è in lutto per la scioccante tragedia e Netflix ha scelto di ritardare il rilascio di Lookism alla luce della situazione.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter NetflixAnime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

We will postpone the streaming date for <Lookism> from its original date, November 4th. We will update you with our new streaming date soon. — Netflix Anime (@NetflixAnime) October 31, 2022

Netflix dunque conferma che l’uscita di Lookism, popolare webtoon coreano inizialmente prevista per il 4 novembre, subirà un slittamento ancora da definire.

Il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-yeol ha annunciato un periodo di lutto nazionale alla luce della tragedia di Itaewon. Il dato dei deceduti è altissimp. Sono circa 154 le persone che hanno perso la vita, e la maggior parte di queste aveva 20 anni. Chiaramente anche il numero dei feriti è importante e questi dati sono in aumento.

Per quanto riguarda la causa che ha provocato l’aumento della folla, al momento non vi è alcun aggiornamento ufficiale. Itaewon prevedeva che 100.000 persone avrebbero partecipato alle sue feste di Halloween, ma questo enorme afflusso non è stato controllato bene.

La polizia locale ammette che c’erano meno di 200 agenti a Itaewon per la festa di Halloween. Questo perché le risorse sono state distribuite per le proteste nelle vicinanze. Senza un organizzatore ufficiale che supervisionasse l’evento di Halloween, la folla non era controllata.

L’incidente che ha causato 154 vittime è avvenuto in un vicolo estremamente stretto vicino all’Hamilton Hotel. Una folla si è formata quando i visitatori hanno iniziato a camminare in entrambe le direzioni lungo il passaggio fino a diventare troppo affollato. E mentre il paese piange, Netflix si stringe a una serie di società che stanno slittando diversi progetti in memoria di queste vite perdute.