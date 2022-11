Death Note è un cult intramontabile e senza ombra di dubbio nel corso degli anni sarà sempre così, visto che ad oggi anche i Simpson’s lo hanno omaggiato nel loro speciale horror per Halloween, che a quanto pare è arrivato alla trentaquattresima edizione; davvero meraviglioso. L’episodio è andato già in onda in America e Italia nel momento in cui scriviamo.

Come ben sapete la serie creata da Matt Groening cerca sempre di parodizzare qualsiasi cosa e nel suo speciale dedicato alla festività dei morti troviamo ovviamente parodie di film horror o simili, come in questo caso Death Note, che tra le tante caratteristiche può anche essere considerato un thriller /psicologico a tinte “ansiogene”.

The Simpsons’ Treehouse of Horror XXXIII non solo ha presentato dei frammenti di episodi ispirati a The Babadook e Westworld ma anche Death Note appunto, che a quanto pare ha avuto una rivisitazione completa del tutto.

La nuova veste è stata dunque rivista per l’occasione e la FOX su Twitter ha condiviso tramite il profilo ufficiale della serie una clip animata dagli stessi autori originali dell’anime, ovvero DR Movie, che hanno realizzato l’episodio completo in questione.

Nel video tratto dalla parodia “Death Tome” (recuperato dalla fonte Comic Book) si vede una morte brutale di uno dei personaggi.

Death Note: il crossover con i Simpson mostra una morte brutale

A million ways to die in the Death Tome. pic.twitter.com/6NLSHNEWSN — The Simpsons (@TheSimpsons) October 31, 2022

Nella clip assistiamo a numerosi morti brutali per mano di Lisa, in possesso del noto quaderno della morte precedentemente appartenuto a Light Yagami. Tra i tanti omicidi, dove alcuni sono altamente violenti, troviamo anche quello del leggendario Signor Burns, capo di Homer e tiranno indiscusso della serie.

Death Note: il crossover con i Simpson mostra numerosi decessi brutali

Una parodia interessante e molto divertente nel suo “essere spaventosa” vista anche la presenza del team originale che ha realizzato le animazioni dell’anime di Death Note, ancora oggi degne di nota. L’episodio è stato molto apprezzato in tutto il mondo e l’impostazione generale è stata davvero superba.

Da 33 anni lo speciale di Halloween dei Simpon accompagna le nostre giornate, crescendo generazioni su generazioni di appassionati dell’opera tratta dalla mente di Matt Groening.

Fonte CB – Twitter ufficiale Simpsons