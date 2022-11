One Punch Man: ecco il combattimento tra Saitama e Garou in versione animata!

One Punch Man è sicuramente una delle storie più intense e apprezzate degli ultimi anni, per via di alcune trovate geniali che spesso fanno impazzire il pubblico. Attualmente il manga in Giappone è in pausa, anche se Murata ha annunciato il ritorno che dovrebbe avvenire a breve.

Come spesso accade è sempre l’anime a portare più pubblico ai franchise manga a livello globale e anche con OPM è stata la stessa cosa. Purtroppo o per fortuna però, l’enorme stop sotto questo punto di vista ha spinto le persone a leggere maggiormente la controparte cartacea per vivere pienamente la storia, conclusasi con l’incredibile scontro tra Garou e Saitama.

One Punch Man da qualche mese ha quindi concluso la saga incentrata su Garou e ONE e Murata hanno deciso di prendersi una meritata pausa, anche per studiare i nuovi eventi e le nuove vicende da mostrare all’interno del manga.

Come riportato durante gli ultimi giorni Murata sta per lavorare a una nuova serie, Versus, e questo potrebbe condurre a qualche indizio riguardo la fine delle avventure di Saitama e i suoi “amici”, anche se è assolutamente presto per dirlo e il mangaka potrebbe lavorare su entrambe le serie.

One Punch Man: ecco il combattimento tra Saitama e Garou in versione animata!

Insieme al ritorno del manga abbiamo anche avuto l’annuncio della terza stagione anime e nell’attesa alcuni utenti hanno deciso di regalarci delle perle animate molto interessanti. Oggi grazie a Detox112 e Comic Book su Reddit possiamo ammirare questo meraviglioso combattimento fan-made animato:

One-Punch Man a quanto pare sta provando e donando qualcosa da fare al suo pubblico, in attesa della terza stagione animata e del nuovo arco narrativo del manga, anche se in maniera indiretta.

Successivamente allo strano spot pubblicitario che ha “ornato” internet degli appassionati, oggi “ammiriamo” un’altra perla ricreata sul successo della precedente. Qualcosa in attesa del manga e dell’anime si deve pur fare no?

Se lo scorso spot pubblicitario nonostante la sua bizzarria aveva almeno un budget decente, quello di cui andremo a parlare oggi ha una qualità “molto discutibile” e mette in scena delle sequenze davvero disturbanti a tratti anche se davvero divertenti.

Fonte Comic Book – Reddit