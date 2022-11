One Piece: svelate le anticipazioni del capitolo 1065

One Piece prosegue con il suo ultimo arco narrativo in cui tutti gli appassionati si aspettano di vedere tantissime novità. Al momento la situazione nei mari si sta scaldando, infatti Marshall D. Teach è passato all’azione e al momento sta affrontando Trafalgar Law.

Questo arco narrativo però pone molta importanza al personaggio di Vegapunk, infatti i Cappelli di Paglia si trovano sull’isola di Egghead, ossia l’isola dove è presente proprio il laboratorio dello scienziato. In questo arco narrativo di One Piece, gli appassionati hanno potuto scoprire la verità dietro l’identità del personaggio, il quale si trova potenzialmente in grave pericolo.

Oggi riportiamo una serie di aggiornamenti del capitolo 1065 del manga. Si tratta di anticipazioni e quindi coloro che non sono interessati a scoprire anzitempo quello che accadrà, sarebbe ideale non proseguire ulteriormente.

Gli aggiornamenti arrivano direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il titolo del capitolo 1065 di One Piece si intitola “I sei Vegapunk“. In questo capitolo i riflettori si spostano sull’altro gruppo dei Cappelli di Paglia, quello formato da Sanji, Zoro, Nami, Robin, Brook, Usopp e Franky, i quali vengono attaccati da un Seraphim modello Jinbe. Questo sarà interessante da approfondire anche perché nel primo debutto dei Seraphim è stato possibile vederne uno che assomigliava molto a Boa Hancock.

Nel capitolo 1065 si vedranno gli altri tre Vegapunk non ancora conosciuti. Questi sono Edison, Pythagoras e York. I primi due sono robot, mentre l’ultimo è quello che mangia per gli altri Vegapunk.

Inoltre ci saranno nuovi dettagli sull’isola di Egghead. Bonney l’aveva descritta come l’isola del futuro avanti di diversi secoli. Ma nel capitolo 1065 sarà definita come l’isola del passato perché la sua tecnologia è simile a quella del Regno Antico.

Il capitolo 1065 si chiude con Rufy che, insieme agli altri, incontra diversi robot antichi. Non sarà prevista nessuna pausa la settimana prossima dopo questo capitolo.