Federico Vascotto 2022-10-31T20:00:52+01:00 Titolo originale: Batman The Doom that Came to Gotham (2000) #1/3 Autori: Mike Mignola, Richard Pace, Troy Nixey, Dave Stewart, Dennis Janke Pagine: 160 Formato: 18.3X27.7 Rilegatura: Cartonato Interni: Colori ISBN: 9788828739289

In occasione del Batman Day 2022 tra le iniziative proposte da Panini DC Italia c’è Batman La Funesta Sorte Che Colpì Gotham la perfetta lettura che vi consigliamo per Halloween e che vi raccontiamo senza spoiler, con cui Mike Mignola riesce a omaggiare il maestro dell’orrore H.P Lovecraft.

Batman La Funesta Sorte Che Colpì Gotham: Recensione Halloween

Dopo la Gotham steampunk del XIX secolo di Gotham By Gaslight, Mike Mignola, già creatore di Hellboy, porta l’inferno sulla Terra nella città del Cavaliere Oscuro. Gotham torna co-protagonista come in moltissime opere dedicate all’Uomo Pipistrello. Mignola prende ispirazione dal racconto del maestro dell’horror H.P. Lovecraft La sorte che colpì Sarnath (The Doom that Came to Sarnath) scritto nel dicembre del 1919.

Ispirato da uno dei suoi sogni, il racconto vedeva riaffiorare in superficie il segreto della maestosa e fiorente città lacustre di Sarnath. La città raggiunse l’apice della prosperità solo dopo che i suoi guerrieri avevano distrutto un’altra città sulle rive del lago. Questa città a lungo dimenticata e soppiantata, Ib, era abitata da creature dalle fattezze semi-bestiali, come enormi rettili. Di quella civiltà non rimaneva che un idolo di pietra verde raffigurante Bokrug, il dio-rettile. Trascorsi mille anni dalla caduta di Ib, la gente di Sarnath assiste terrorizzata al riemergere del popolo scomparso dalle scure acque del lago.

In The Doom That Came To Gotham (questo il titolo originale del volume) siamo negli anni ’20 e le origini di Gotham City sono un po’ diverse da quelle che conosciamo abitualmente. Il Crociato Incappucciato, dopo aver accidentalmente risvegliato il Guardiano della Soglia, deve affrontare forze soprannaturali che minacciano di distruggere la sua città. La città che il compianto padre Bruce insieme al padre di Oliver Queen e altri fondarono sulle macerie di un’altra città, abitata da rettiliani. Sono proprio questi esseri a incombere nell’ombra e a riemergere dalle viscere della Terra. Così come le origini di Batman dai pipistrelli, dopo la tragica morte dei genitori davanti ai suoi occhi. Una corsa contro il tempo al limite del soprannaturale.

Le atmosfere generate dalla scrittura di Mignola e Richard Pace e dai disegni di Troy Nixey sono il perfetto contraltare fumettistico lovecraftiano. I colori di Dave Stewart e le chine di Dennis Janke propongono versioni alternative di Demon, Due Facce, il Pinguino e Ra’s al Ghul. Loro sono creature che si affacciano in questa Gotham City e nella vita di Bruce Wayne, che deve fare pace con la propria doppia identità e il proprio passato. Creature proprio come quelle bestiali e ancestrali. Rifiniture stilistiche che accentuano la minaccia incombente. Un affezionato, riuscito e definitivo omaggio all’orrore cosmico di Lovecraft, che racconta l’elaborazione del lutto di uomo come di un’intera città, come già Mignola aveva fatto nelle copertine per l’edizione da edicola di Una morte in famiglia.

Lo stile di Mignola, Pace e Nixey si esprime attraverso la sperimentazione, estremizzando i chiaroscuri, creando forti contrasti tra luci ed ombre, che divengono simbolici. Amplificando volumi e linee, dando alle tavole un aspetto cupo, gotico, quasi plastico. L’orrore cosmico è di nuovo tra noi nella Notte delle Streghe.