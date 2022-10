Ci troviamo nel mese di ottobre e questo vuol dire che è il mondo si prepara a celebrare una festa diventata ormai popolare. Tantissimi bambini e ragazzi si riversano sulle strade travestiti con costumi spaventosi e girano la città con i loro amici bussando di porta in porta chiedendo “dolcetto o scherzetto?”. Halloween può essere associato anche al mondo degli anime, che come tutti sapranno è molto vasto e soprattutto differenziato per via dei generi che trattano. Infatti molti di questi sono d’azione di avventura, soprannaturali ma anche horror. Ma quali sono gli anime da guardare ad Halloween?

Dato che ci troviamo nel mese di ottobre gran parte di queste serie anime possono fare al caso di tutti coloro che organizzeranno una maratona anime a tema horror e che rispecchierebbe benissimo la notte più spaventosa dell’anno.

E quindi in questa discussione individueremo e analizzeremo i 10 anime da guardare durante il periodo di Halloween. Gli anime presenti nella lista non seguono nessun tipo di ordine.

I 10 anime da guardare durante il periodo di Halloween

Junji Ito Collection Elfen Lied Parasyte Mononoke Blood Blockade Battlefront Hellsing Soul Eater Highschool of the Dead The Promised Neverland Another

I 10 anime da guardare durante il periodo di Halloween

10) ANOTHER

Si tratta sicuramente di una serie anime perfetta per la notte del 31 ottobre. La scuola della cittadina di Yomiyama è maledetta in quanto un alunno nel 1972 della sezione 3 perse la vita. Dopo circa trent’anni, Kouichi Sakakibara si trasferisce nella stessa sezione dello studente scomparso.

Trova un’atmosfera di tensione e disperazione tra i compagni. Subisce la forte influenza della compagna di classe Mei Misaki e sembra esserne l’unico. Infatti sia insegnanti che ragazzi la trattano come se fosse invisibile. Il legame che gradualmente si stabilisce fra i due darà il via a una catena di eventi terrificanti.

I 10 anime da guardare durante il periodo di Halloween

9) THE PROMISED NEVERLAND

Questa serie anime, può fare proprio al caso di una maratona nella notte di Halloween. Basta immedesimarsi nelle vicende che adattano quelle presenti nel manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, in cui il protagonista principale è Emma, insieme a Norman e Ray.

I tre sono dei bambini che vivono all’interno di un orfanotrofio di campagna in stile vittoriano gestito da una figura materna, Isabella. Insieme ad altri bambini, apparentemente vivono una vita molto tranquilla e allegra e inoltre studiano moltissimo. Ma dall’orfanotrofio è impossibile vedere il mondo esterno dato che è circondato da alte mura a cui è vietato avvicinarsi. In realtà Grace Field House si rivela essere una fattoria dove vengono allevati i bambini, che ad una certa età vengono spediti ai demoni che si nutrono del cervello umano.

I 10 anime da guardare durante il periodo di Halloween

8) HIGHSCHOOL OF THE DEAD

Questa serie anime è perfetta per una serata a tema Halloween in quanto una misteriosa malattia letale si è diffusa in tutto il mondo, con un ripercussioni catastrofiche sull’umanità. Di conseguenza si verificano attacchi causati da morti viventi. In Giappone un gruppo di studenti delle scuole superiori si è riunito per sfuggire all’assalto degli zombie, tentando inoltre di capire chi o che cosa sia responsabile dell’apocalisse in atto.

I 10 anime da guardare durante il periodo di Halloween

7) SOUL EATER

Soul Eater è un anime fantasy soprannaturale pubblicato nel 2008. La serie anime che adatta il manga di Otsushi Okubo si svolge a Death City, presso la Death Weapon Meister Academy, gestita da Lord Death. Questa accademia crea armi per Shinigami fatte da ibridi umani che possono trasformarsi in armi. Death the Kid è il protagonista di Soul Eater ed è uno Shinigami che brandisce due sorelle, Liz e Patty come pistole. Soul Eater è una stagione ed è andato in onda per 51 episodi.

6) HELLSING

La storia di Hellsing si concentra sulle vicende del vampiro Alucard, destinato a servire il governo inglese e dare la caccia ad altre minacce soprannaturali, inclusi altri vampiri, preti assassini o eserciti nazisti non morti. Questa serie shonen mescola l’azione con elementi macabri dell’orrore: i personaggi si trasformano in bestie con molti occhi o ghoul senza cervello. In una scena iconica, le nuvole attraversano la luna rosso sangue mentre il corpo di Alucard viene ridotto in poltiglia. Questo spinge al protagonista a mostrare ai suoi nemici la sua reale identità raccapricciante.

5) BLOOD BLOCKADE BATLEFRONT

Blood Blockade Battlefront (Kekkai Sensen) è una serie ambientata a Hellsalem’s Lot, che sorge sulle rovine di New York. Qui creature soprannaturali ed umani convivono a New York City. Esseri viventi poco o per niente umani, sono all’ordine del giorno.

Poiché devono convivere, molti mostri si sono integrati nella società e svolgono lavori comuni insieme agli esseri umani. Un’organizzazione chiamata Libra mantiene la pace. Un fotografo di nome Leonardo Watch vive a New York e riceve gli “Occhi onniveggenti degli dei” quando sua sorella diventa cieca. Unendosi alla Libra, Leo cerca un modo per aiutare sua sorella.

4) MONONOKE

Mononoke è un anime horror psicologico che si concentra sul farmacista Kusuiuri, noto come il venditore di medicine. Sebbene non sia del tutto umano, il venditore di medicinali ha un aspetto da elfo. Viaggiando per tutto il Giappone uccide gli spiriti conosciuti come Mononoke. Lungo il suo viaggio incontra una donna incinta che alloggia in una locanda. La sua stanza è piena di Mononoke e il venditore di medicine indaga sugli spiriti per vedere da dove vengono e cosa vogliono.

3) PARASYTE

Se si desidera guardare una serie davvero inquietante non si può non parlare di Parasyte, manga di Itoshi Iwaaki. Le vicende sono ambientate in un mondo in cui si riversano improvvisamente delle sfere delle dimensioni di una pallina da tennis contenenti creature simili a serpenti. Sono programmati per prendere il posto del cervello umano. Uno di questi attacca un giovane, Shinichi, durante il sonno, cercando di entrare attraverso il suo orecchio ma non riesce a raggiungerlo.

Risvegliato da uno shock mentre il parassita cerca di entrare attraverso il naso, cerca di difendersi ma finisce per farsi forare la mano destra. Lo studente delle superiori prende quindi le cuffie e le avvolge attorno al braccio, impedendo al parassita di arrampicarsi al cervello. Incapace di lasciare il suo braccio, quest’ultimo finalmente si fonde con la sua mano destra. Altri parassiti riescono ad impossessarsi del cervello del loro ospite, mentre la creatura e Shinichi sono costretti a convivere.

2) ELFEN LIED

La storia è ambientata a Kamakura, in Giappone, e ruota attorno ai Diclonius, esseri mutanti molto simili agli umani ma con due strane corna sulla testa e dotati di potentissimi arti invisibili chiamati “vettori”. Ritenuti pericolosi per la normale razza umana, i bambini Diclonius vengono uccisi alla nascita o rinchiusi in laboratori di ricerca, sottoposti a terribili torture ed esperimenti estremamente violenti.

Una di loro, Lucy, però, riesce a scappare, massacrando chiunque le si presenti davanti. Viene trovata sulla spiaggia da due ragazzi in completo stato di amnesia e doppia personalità, causata da uno sparatutto colpito alla testa durante la fuga. Una serie anime da guardare ad Halloween non può che essere questa.

1) JUNJI ITO COLLECTION

In cima alla lista non poteva non esserci Junji Ito, famigerato mangaka horror considerato tra i migliori in assoluto del genere. È famoso in tutto il mondo per le sue immagini inquietanti e per l’orrore grafico, nonché i punti cardine delle sue opere.

Conosciuto come il padre del Manga horror, in vista di Halloween gli adattamenti animati delle sue opere sono perfette. Per questo ecco Junji Ito Collection, pubblicato nel 2018, si una serie antologica di 12 episodi che adatta diverse storie delle sue opere, come Long Dream, dove il protagonista soffre di incubi che durano per anni, e Slug Girl, dove la lingua di una ragazza si trasforma in una lumaca. Hanno tutte le caratteristiche per turbare il pubblico.