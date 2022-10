Il Giappone sta riportando in auge il Tamagotchi, grazie a una nuova collaborazione con il sempreverde One Piece. Il prodotto in collaborazione con Bandai si chiamerà “Choppertchis” e permetterà al pubblico di allevare come animale domestico il Mugiwara di nome Chopper.

Stando alla fonte SoraNews24, CBR e un tweet di @TMGC_net abbiamo conferma che il “Choppertchis” arriverà commercialmente il 25 febbraio del 2023 in due versioni: Il “Chopper’s Memorial Color” e il “Chopper’s Special Color” e avranno un prezzo di circa 2.750 yen (circa 19 dollari).

L’unica differenza con il Tamagotchi originale, dove il giocatore gestiva il suo animale fin dalla nascita, questa volta si parte da quando Chopper lascia il suo mentore Hiriluk e parte per raggiungere il suo sogno di diventare un medico.

Ovviamente il tutto sarà adattato in vecchio stile Tamagotchi e quindi il giocatore potrà dare da mangiare a Chopper i suoi cibi preferiti e inoltre potranno essere svolti dei minigiochi per ottenere dei “gotchi”, una sorta di denaro del gioco che può essere usato per l’acquisto di oggetti.

Tra le cose più interessanti troviamo anche la possibilità di Chopper nel mutare la sua forma, che cambierà a seconda delle scelte del giocatore, e il tutto dipenderà da cosa si mangerà il personaggio e tanti altri fattori.

La foto di questo simpatico prodotto la potete vedere in calce:

One Piece: ecco il Tamagotchi con protagonista Chopper!

One Piece è diventato talmente virale da essere citato anche dal Ministero della Difesa ucraino. Nello specifico viene citata una frase del manga con la dicitura “Monkey D. Luffy” anche se la frase è in realtà di Zoro, ma andiamo con ordine.

Sul famoso social media purtroppo l’Ucraina ha aggiornato il mondo interno sulle perdite subite al riguardo della guerra contro la Russia, citando come accennato la frase che potete vedere e leggere in calce, anticipando che esiste un errore sul chi cita la frase e la parafrasi della medesima:

“Il potere non è determinato dalle tue dimensioni. ma dalle dimensioni del tuo cuore e dei tuoi sogni!”. Purtroppo la frase è stata associata a Luffy, mentre in realtà era di Zoro.



Il tutto è stato riportato tramite Soranews24, CBR e Twitter.