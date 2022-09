Netflix annuncia un nuovo anime horror!

Netflix nel corso degli anni ha intrattenuto tantissimi spettatori con diverse serie animate al punto da essere diventato un punto di riferimento in tutto il mondo.

Questo è successo poiché Netflix si è ritagliata nel tempo il proprio spazio nel settore con una sfilza di titoli come Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean.

Oggi riportiamo che Netflix darà vita a un nuovo progetto animato chiamato Exception. questo vedrà coinvolto il vincitore dell’Oscar Ryuichi Sakamoto.

È già possibile guardare il primo trailer di Exception, che anticipa una storia piuttosto inquietante.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider NetflixAnime. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

in a future where identical copies of oneself can be made, what exactly counts as human? Check out the trailer for exception, streaming on Netflix October 13! pic.twitter.com/etOZcqUnQu

