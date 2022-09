One Piece è il battle Shonen più importate da più di vent’anni e se dopo tutti questi anni riesce a tenere altissima l’attenzione degli appassionati ci sarà un motivo. Il mondo creato da Eiichiro Oda infatti non smette di stupire e di suscitare curiosità che spinge a voler scoprire qualsiasi mistero e verità. Ma quali sono i misteri di One Piece più intriganti?

Nel corso della sua serializzazione, il manga ha accompagnato i lettori in viaggi incredibili caratterizzati da momenti divertenti e momenti critici legati a tantissimi scontri molto violenti tra pirati oppure tra Rufy e il suo equipaggio contro la Marina. L’aspetto che più rende intrigante il manga di Oda sono tutti i misteri che guidano lo sviluppo della trama legata ai personaggi.

Sono molti i misteri svelati e chiariti ma ce ne sono ancora altri di cui si sa qualcosa e altri di cui non si sa nulla. In questa discussione vogliamo cercare di individuare e analizzare i 7 misteri più intriganti di One Piece. Si tratta di segreti di cui è stato accennato poco o nulla, quelli più intriganti e che spingerebbero a leggere il manga anche se durasse per molti altri anni.

I 7 misteri più intriganti di One Piece

JoyBoy e Laugh Tale L’identità di IM I Frutti del Diavolo I cento anni del grande Vuoto Gli obiettivi di Dragon I 5 Astri di Saggezza L’identità di Vegapunk

I 7 misteri più intriganti di One Piece

7) L’IDENTITÀ DI VEGAPUNK

Il dottor Vegapunk è un geniale scienziato al servizio della Marina e la sua identità è ancora un mistero. Non si è mai visto e le uniche cose che attestano la sue esistenza sono le sue creazioni. Sappiamo che si tratta di un personaggio molto rilevante tanto che Sentomaru è la sua guardia del corpo. Viene descritto come un uomo molto disponibile ad accontentare le richieste delle persone che lo circondano, infatti ha acconsentito ad esaudire l’ultimo desiderio di Orso Bartholomew.

Questo consisteva nel programmarlo per proteggere la nave dei Pirati di Cappello di paglia fino al loro ritorno, una missione che andava chiaramente contro gli interessi della Marina. Il suo genio va oltre ogni limite ed è lui ad aver creato un frutto del diavolo artificiale, anche se per qualche motivo lo considera un fallimento.

I 7 misteri più intriganti di One Piece

6) I 5 ASTRI DI SAGGEZZA

Sono i nobili mondiali più importanti al mondo e governano su quasi tutto il mare blu. Possono ricevere ordini solamente da Im e tengono in considerazione il volere degli altri nobili mondiali. Loro cinque hanno autorità sull’intero Governo Mondiale, sulla Marina e sui Cipher Pol. Possono anche annullare gli ordini del grand’ammiraglio. Erano inoltre loro che stipulavano il patto con i membri della Flotta dei sette. Si sa molto poco su di loro, ma di certo rispondono solo a Im.

I 7 misteri più intriganti di One Piece

5) GLI OBIETTIVI DI DRAGON

Sappiamo che Dragon è il padre di Rufy ed è il comandante supremo dell’Armata rivoluzionaria che cerca di rovesciare il Governo Mondiale e per questo motivo è il criminale più ricercato al mondo. Oltre questo non è dato sapere altro in quanto è un personaggio che, come Shanks, non si è mostrato con molta costanza nelle pagine del manga.

Anche le sue abilità sono in mistero anche se attraverso altri personaggi della serie possiamo farcene un’idea Ivankov ha affermato che la forza di volontà di Rufy e la sua straordinaria resistenza fisica sono una prova del legame di sangue tra lui e Dragon.

4) I CENTO ANNI DEL GRANDE VUOTO

Si tratta probabilmente di uno dei misteri più oscuri di One Piece. Infatti questo periodo divenne noto come secolo vuoto perché non è rimasto niente che possa raccontare cosa accadde. L’unica eccezione sono i Poignee Griffe, che però sono scritti in una lingua che solamente pochi individui sono in grado di leggere.

Inoltre il Governo svolge un ruolo chiave dato che il Governo Mondiale ha coperto tutto. Di sicuro è uno dei misteri più importanti che Eiichiro Oda dovrà rivelare e che lascerà tutti sbalorditi.

3) I FRUTTI DEL DIAVOLO

I frutti dei Diavolo sono frutti che donano a coloro che ne mangiano uno poteri straordinari e incredibili. CI sono tre diverse tipologie ossia: Rogia, Zoo Zoo e Paramisha. I Frutti di tipo Rogia permettono all’utilizzatore di controllare un elemento naturale come l’acqua e il fuoco; quelli di tipo Zoo Zoo invece donano abilità e sembianze animalesche e il tipo Paramisha invece porta il corpo a trasformarsi.

Tuttavia non si sa nulla sull’origine di questi Frutti del Diavolo. La maggior parte delle persone conosce poco o nulla di essi, spesso considerandoli come leggende infondate o spiegando l’esistenza di quei poteri con maledizioni, magia o demoni.

2) L’IDENTITÀ DI IM

Si tratta di un personaggio di One Piece la cui identità è sconosciuta. Si sa davvero pochissimo anche sul suo passato e sulle sue abilità. Ma da come viene descritto pare essere un personaggio molto potente. Infatti siede sul trono vuoto, collocato in una grande stanza all’interno del castello Pangea di Marijoa, ed ha autorità sugli astri di saggezza e dunque sull’intero Governo Mondiale, sebbene tale informazione non sia di pubblico dominio.

Il fatto che occupi il trono che dovrebbe restare vuoto proprio per simboleggiare la pace e l’uguaglianza tra tutti i Re del mondo, porta a immaginare l’influenza di questo personaggio.

1) JOYBOY E LAUGH TALE

Joy Boy e Raftel (poi ribattezzata Laugh Tale) sono il filo conduttore che porta al tesoro che tutti cercano, il One Piece. Riguardo questo misterioso personaggio si sa molto poco, tranne per il fatto che visse durante i cento anni del grande vuoto nonché il possessore del leggendario tesoro noto come One Piece.

Inoltre proprio come Rufy Joy Boy mangiò il frutto del diavolo Homo Homo modello Nika, di tipo Zoo Zoo mitologico che gli permetteva di trasformarsi in Nika e lo ha reso di gomma. Di fatto quando Rufy ha risvegliato il Gear Fifth, Zunisha, grande amico di Joy Boy credeva che fosse tornato. Verso gli istanti finali della sua vita lasciò il tesoro sull’isola di Raftel.