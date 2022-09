JoJo: Stone Ocean: i nuovi episodi introducono dei cambiamenti

Le bizzarre avventure di JoJo è tornato in azione, dopo un anno di attesa, con Stone Ocean e una nuova serie di episodi. Ciò significa che Jolyne Cujoh è pronta per continuare la sua esplorazione nella selvaggia prigione della Florida. Eppure, nonostante tutto l’entusiasmo degli appassionati, sembra che Stone Ocean abbia trascurato alcuni elementi attesi nel ritorno.

Questo elemento è una nuova opening mancante. Dopo un anno di distanza, il pubblico si aspettava che Stone Ocean avrebbe rilasciato una nuova sigla di apertura ma non è successo.

Gli episodi che vanno dal 13 al 24 sono ora disponibili su Netflix e ognuno di essi ha la stessa opening OP dei primi 12 episodi della serie. L’unico cambiamento si nota negli ultimi secondi dove alcuni elementi dei personaggi sono stati aggiornati. Ma a parte questo, tutto è come era a dicembre 2021.

Moltissimi fan e appassionati hanno espresso già il loro disappunto. E non nascondono di certo la loro delusione riguardo l’andamento della serie animata. Naturalmente, c’è sicuramente un precedente per la questione dell’opening. Diversi anni fa, Golden Wind ha mantenuto la sua sigla di apertura per più di 20 episodi prima di passare a una nuovo. Stone Ocean potrebbe avere piani simili.

L’unica differenza è che Golden Wind non ha avuto una pausa di un anno tra gli episodi, quindi i fan erano più disposti ad accettare la sua vecchia opening rispetto a Stone Ocean. Ma fintanto che la David Production renderà più vivaci le cose nell’episodio 25, i fan troveranno sicuramente il desiderio di evitare ulteriori polemiche l’ultima serie di JoJo.

Inoltre un altro aspetto relativo a JoJo: Stone Ocean è che ha dovuto apportare alcune grandi modifiche a causa di problemi di copyright. Questi erano relativi ai personaggi e ai nomi di Stands che ha portato al malcontento tra i fan della serie. Si tratta del cambiamento nella traduzione riguardante Sports Maxx e il suo Stand, e non solo, in questi ultimi episodi su Netflix.