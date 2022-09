Bleach: svelata la sinossi e le prime immagini del primo episodio!

L’anime di Bleach: La Guerra dei Mille Anni è ormai all’orizzonte e tutti gli occhi degli appassionati delle vicende narrate da Tite Kubo sono pronti a riaccogliere Ichigo. Dopotutto parliamo di uno dei più famosi volti delle serie animate, che tornerà quest’anno il 10 ottobre!

Oggi però riportiamo alcuni nuovi dettagli sulla premiere speciale, in quanto ci sono le prime immagini del primo episodio di Bleach. Chiaramente coloro non intenzionati a scoprire nulla in anticipo, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

L’aggiornamento arriva direttamente dal Giappone, più precisamente dal sito Web ufficiale di Bleach, che ha pubblicato una sinossi del primo episodio de La Guerra dei Mille Anni. Questo si intitolerà “Il conflitto di sangue“, e qui di seguito ne riportiamo la sinossi:

“Gli spiriti mostruosi, noti anche come Hollow, stanno scomparendo uno dopo l’altro nel mondo reale e la Soul Society e il Dipartimento dello sviluppo tecnologico sono in subbuglio. Nel frattempo, a Karakura Town, due Shinigami di nome Ryunosuke Yumiki e Shino Madarame incontrano un Hollow non appena arrivano. Ichigo Kurosaki e i suoi compagni aiutano i due che erano indifesi durante l’attacco improvviso. Ma due giorni dopo, un uomo che indossa una maschera appare davanti a Ichigo e agli altri che hanno interagito con Ryunosuke, che riprende finalmente conoscenza. E nella Soul Society continuano a verificarsi cose strane”.

Inoltre direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks, arrivano le prime immagini del primo episodio di Bleach. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

BLEACH TYBW Anime

Episode-1 "The Blood Warfare" Previews pic.twitter.com/q7pVuPtnXK — Shonenleaks (@shonenleaks) September 11, 2022

Questo primo episodio di Bleach sarà fondamentale per reintrodurre i fan nell’ambientazione e nella tradizione dell’anime prima di tuffarsi in un conflitto. Questa volta, le disavventure sembrano coinvolgere la Soul Society e il numero di Hollow in diminuzione nel mondo. E dato quello che sappiamo di Bleach, nessuno di questi eventi sospetti può significare qualcosa di buono.

Prima del debutto di questo primo episodio della serie animata del manga di Kubo, Tomohiso Taguchi ha lavorato allo storyboard e alla sceneggiatura. Cindy Yamauchi è la regista dell’animazione. Masashi Kudo è tornato a essere il capo del direttore dell’animazione e, naturalmente, il mangaka della serie, Tite Kubo, ha partecipato tantissimo all’adattamento prima del suo ritorno.