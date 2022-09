One Piece: svelato il motivo per cui Yamato non si è più unita a Rufy

Durante il lunghissimo arco di Wano di One Piece, un nuovo personaggio che è sicuramente saltato agli occhi di tutti i fan della serie è la figlia di Kaido, Yamato.

Si è sicuramente distinta in quanto completamente contro le ideologie di suo padre, che non considera come tale. Infatti il suo modello di vita è proprio Oden Kozuki e per questo Kaido ha privato sua figlia di ogni forma di libertà.

Dopo l’arrivo di Rufy, tuttavia, Kaido viene liberata dalle manette che avevano un dispositivo esplosivo qualora si fosse allontanata troppo dall’isola. Questo perché Yamato voleva prendere il mare e intraprendere il viaggio di Oden.

Per ringraziare Rufy combatte al suo fianco e affronta a testa alta suo padre dimostrano delle abilità incredibili. Yamato fin da subito aveva mostrato il desiderio di esplorare il mondo viaggiando con Rufy. Quindi tutti gli appassionati si aspettavano di vedere la figlia di Kaido unirsi alla ciurma dei Cappelli di Paglia dopo la fine delle ostilità. Alla fine però non è andata così.

Il capitolo 1059 di One Piece chiarisce bene il motivo per cui Yamato non si è più unita a Rufy. Lei stessa spiega che non può assolutamente lasciare l’isola se prima questa non è completamente al sicuro. Confessa la sua preoccupazione legata a tanti pirati molto pericolosi come suo padre che sono là fuori. Per lei è assolutamente importante viaggiare senza pensieri o preoccupazioni e se durante il suo viaggio dovesse trovarsi in pensiero per Wano, non si godrebbe il viaggio.

Yamato è comunque intenzionata a seguire il suo sogno e sicuramente intraprenderà il suo viaggio, anche se non è detto che si unirà davvero a Rufy in una fase successiva, nonostante Cappello di Paglia abbia lasciato la porta aperta.

Al momento il manga si trova in una fase di calma apparente, in quanto non ci sono ancora scontri o confronti con la ciurma protagonista. Eiichiro Oda sta introducendo man mano tutti gli appassionati verso la fase finale del manga.