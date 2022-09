One Piece: arriva un volume in edizione limitata di oltre 20000 pagine

One Piece sta per arrivare con un volume davvero singolare che conterrà oltre 20000 pagine. Lo apprendiamo oggi tramite Twitter attraverso l’account New World Artur che ha condiviso l’impresa di JBE Books nel comporre il particolare volume dal costo “irrisorio” di 1.900 dollari.

Saranno prodotti circa 50 pezzi quindi sarà difficile ottenerne una copia; quest’ultima sarà veramente un pezzo unico. Lo riportiamo tramite CB.

Ovviamente il volume di certo non raccoglie tutta la saga di One Piece, anche se racconterà una piccola parte della storia, essendo un’epopea di oltre 25 anni di serializzazione. Nonostante non comprenda tutte le saghe della storia di certo è un evento raro quello che stiamo appena citando vista l’enorme mole di utenza intorno alla storia.

Dal 1997 Oda ha creato una storia incredibile capace di catturare milioni di persone in tutto il mondo. Ogni evento e ogni prodotto dedicato all’avventura piratesca cattura l’attanzione di chiunque, anche delle persone che non seguono la storia visto che parliamo di un vero fenomeno culturale.

In calce potete vedere una bellissima foto del volume di oltre 20000 pagine (per l’esattezza 21,540), un’impresa titanica prodotta solamente in 50 pezzi:

JBE Books is creating a limited €1900 version of One Piece in a single 21,540 page volume, making it the longest book ever created pic.twitter.com/n8A2FSDBBN — Artur – Library of Ohara ➜ One Piece Film RED (@newworldartur) September 9, 2022

Da come vedete è un pezzo veramente unico e raro e la sua bellezza supera ogni limite. Un bellissimo design per una copia unica che difficilmente sarà accaparrata dal pubblico. Le copie andranno e ruba e dopo qualche settimana il tutto salirà alle stelle, data anche l’enorme utenza che gira intorno a esso.

One Piece non chiuderà tutta la sua storia in questo “scomodo volume” celebrativo dell’opera di Oda, un’opera infinita capace ancora oggi di far discutere e parlare qualisasi persona in tutto il mondo. Il libro non chiuderà e comprenderà tutta l’epopea visto che non è ancora conclusa.

Infatti dopo Wano è iniziata la saga finale del manga, che durerà ancora qualche anno. Al cinema nel mese di autunno arriverà anche One Piece: RED il film che introdurrà Uta e continuerà la storia di Shanks.

Cosa ne pensate di questa trovata? Non sappiamo ancora quando uscirà e come sarà possibile comprarlo ma ovviamente essendo prodotto solamente in 50 pezzi sarà una missione impossibile prenderlo.

Fonte CB – Twitter