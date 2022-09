Jojo: Stone Ocean è finalmente arrivato su Netflix con la seconda parte delle storie inerenti a Jolyn Kujo, figlia di Jotaro.

La fedeltà al manga è quasi maniacale e le battaglie tra Stand sono state trasposte in maniera spettacolare anche se per via di un particolare il pubblico ha storto il naso.

La protagonista per salvarsi la vita compie un azione da brividi, successivamente ad un attacco subito da uno Stand nella prigione in cui è rinchiusa noto come Survivor.

Come spiegato da Pucci questo nemico può forzare chiunque a sfidarsi e combattere fino alla morte, anche se si tratta di due amici intimi.

Purtroppo Jolyne scopre tutto questo quando una guardia stessa del carcere uccide un suo collega in maniera violenta e brutale, puntando gli occhi successivamente su Jolyne stessa.

La ragazza per salvarsi compie un azione altamente raccapricciante, sia psicologicamente che visivamente.

La donna è infatti costretta ad usare metodi drastici, utilizzando Stone Free per strappare l’unghia dal piede del suo nemico, riuscendo così a sfuggire al suo assalitore e quindi salvarsi la vita.

Da come avete potuto intuire al pubblico questa azione non è stata apprezzata ma anzi a detta loro si poteva anche evitare.

Un utente Twitter ha condiviso alcuni frame di Jojo: Stone Ocean, sfogando tutta la sua frustrazione e dicendo che per la prima volta nella serie un unghia è stata coinvolta in azione, durante una sequenza orribile per la maggior parte del pubblico.

Noi lo riportiamo tramite CB e intanto vi lasciamo il Tweet dal profilo ufficiale dell’utente:

Jojo: Stone Ocean, la seconda parte della serie mostra alcune scene crudeli

JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean S2 ep 4 Oh goodie, Toenail damage. Certainly a type of violence that I don't ever block my vision from whenever it shows up on my screen. No sirree pic.twitter.com/zUYD8yuJbp — Shez Anti (@UchoutenOut) September 3, 2022

L’episodio in questione è il 4 della seconda parte. Questa foto viene condivisa successivamente all’elogio da parte degli utenti al riguardo delle nuove animazione della David Production, che a detta loro sono aumentate esponenzialmente. La seconda parte di Jojo: Stone Ocean è disponibile su Netflix.

Ricordiamo che questa seconda parte non chiude le vicende di Jolyne e forse nel 2023 uscirà la terza e ultima parte, anche se non abbiamo nessuna conferma al riguardo. Intanto rammentiamo la presenza di altre due serie dopo Stone Ocean più una ancora in programma e in lavorazione da parte di Araki.

