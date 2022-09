Bleach: Thousand-Year Blood War è il fulcro delle ultime vicende inerenti al mondo anime e manga, visto l’incredibile successo ottenuto dal manga nel corso degli anni, grazie alla trasposizione animata famosa in tutto il mondo disponibile anche su Prime Video.

Ad oggi abbiamo dei trailer, la data di uscita ufficiale fissata al 10 ottobre e anche le prime recensioni del prodotto estrapolate da un’anteprima dedicata; non serve dire che queste ultime sono davvero estasiate. A quante pare stando a CB e Twitter l’anime avrà 4 split cour, proprio come sta avvenendo con Jojo: Stone Ocean per intenderci.

Infatti a partire da questo ottobre Bleach avrà un totale di 12-13 episodi e dopo 3 mesi si ripartirà con altri 13 episodi, quindi verso la Primavera del 2023; mentre altri 12-13 nell’ottobre dell’anno prossimo fino a finire alla prossima Primavera del 2024. Sarà un’epopea davvero longeva: il totale si aggirà sui 50 episodi.

Ovviamente sono le prime informazioni che potete vedere in calce a queste righe, e quindi non abbiamo ancora tutti gli episodi ufficiali. Inoltre visto che Bleach sarà pubblicato nel corso di due anni il tutto potrebbe sempre mutare e possiamo considerare l’aggiunta di brevi filler, speciali e perché no uscite al cinema.

Bleach: Thousand-Year Blood War: ecco il numero totale degli episodi!

Non resta che attendere nuove conferme a tal proposito visto che ad oggi non abbiamo neanche la conferma di un servizio streaming ufficiale che trasmetterà Bleach fuori dall’Europa. Poco tempo fa sono anche state pubblicate alcune prime impressioni sui primi episodi della serie.

La lotta è ancora viva tra Diseny+ e Crunchyroll, le due piattaforma che al momento si contendono la trasmissione in simulcast del tanto atteso anime tratto dall’opera di Tite Kubo, che adatterà la parte finale del manga pubblicata qualche anno fa.

Tra filler incessanti e personaggi inseriti quasi inutilmente, l’anime originale nonostante sia stato ampiamente apprezzato è purtroppo stato bloccato e cancellato prima della sua conclusione, quindi anche per questo il movente per una nuova trasposizione era necessario.

Voi cosa ne pensate? Avete letto il manga oppure state recuperando l’anime infinito disponibile su Prime Video? Fateci sapere la vostra e rimanete aggiornati sul nostro sito.

