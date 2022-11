Atsushi Ohkubo fa il punto sul futuro della sua carriera al Lucca Comics

Atsushi Ohkubo, uno dei mangaka più famosi e talentuosi in circolazione, ha fatto il punto della sua carriera al Lucca Comics & Games.

Parliamo chiaramente di uno dei mangaka che si è maggiormente affermato a livello globale grazie Soul Eater a Fire Force. Ohkubo ha quindi pubblicato una serie di successi, ma un nuovo aggiornamento importante suggerisce che il mangaka potrebbe ritirarsi molto prima di quanto ci aspettassimo.

L’aggiornamento arriva proprio da Lucca, dove in queste ore si sta svolgendo l’evento sui manga e sui fumetti più importanti dell’anno. Recentemente abbiamo riportato che sarebbe stato ospite speciale all’evento.

In questa occasione Ohkubo ha ammesso che stava valutando il ritiro dal mondo dei manga. Naturalmente, il mangaka non ha dato nessuna certezza a queste parole che stiamo riportando, ma sicuramente non ha escluso, inizialmente, l’idea del ritiro.

Per spiegare meglio questa situazione è utile riprendere le parole del mangaka stesso.

Quello che ha portato Ohkubo a contemplare il ritiro sono sicuramente i ritmi frenetici del mondo dei manga. Quello che vuole assolutamente evitare è distruggersi di lavoro. Il mangaka dà molta importanza alle pause e al riposo.

Naturalmente, i fan di Atsushi Ohkubo sono rimasti spiazzati da queste sue dichiarazioni. Tutti gli appassionati sanno che Ohkubo ha fatto un ottimo lavoro da quando ha iniziato la sua carriera professionale all’età di 20 anni.

Dopo aver studiato manga a scuola, Ohkubo ha lavorato come assistente per due volte prima di pubblicare la sua prima serie B. Ichi. Il mangaka ha poi raggiunto il successo globale con la pubblicazione di Soul Eater nel 2004.

Questo mangaka è la sua opera più longeva, dato che è durato per quasi un decennio prima del debutto del suo altro manga, Fire Force.

Ohkubo è in attività dal 2001 e, dato il suo successo, è anche possibile capire perché il mangaka è disposto a ritirarsi anticipatamente. Al momento non sta lavorando a nessun nuovo progetto manga, dunque è probabile che anche questa fase di stallo l’abbia portato a contemplare il ritiro.

Fonte – Comicbook