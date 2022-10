Dynit non si smentisce neanche in questo secondo giorno!

Dynit senza ombra di dubbio di certo non poteva rimanere ferma in questo secondo giorno di Lucca Comics e anch’essa ha annunciato nuovamente diverse novità in ambito anime e home video, dato che abbiamo alcune succose novità riguardanti anche alcune serie “classiche”. Ecco l’annuncio su Facebook.

Infatti in calce cominciamo la lista proprio con questi nuovi prodotti home video, che sicuramente faranno contenti molti appassionati che da tempo attendevano le seguenti novità:

• Full Metal Alchemist Brotherhood

• Gurren Lagann serie e film

• Hunter x Hunter movies: The Last Mission / Phantom Rouge

• Sword Art Online Progressive The Movie – Aria Of A Starless Night

• Made in Abyss S2 doppiato

• Attack on titan final pt2 doppiato

• Heidi

• Capitan Harlock

• Gintama serie e film

Dynit: tutte le novità anime del secondo giorno di Lucca Comics 2022

Tutte queste novità a quanto pare arriveranno tutte su Prime Video e da come vedete anche dal banner ci sono anche Gintama e Gurren Lagan, dei capolavori anime molto attesi dal pubblico appassionato di questo medium. Arrivano anche Attack on Titan, Heidi e Captain Harlock, un prodotto altamente interessante e cult indubbiamente.

