Dynit senza ombra di dubbio non poteva rimanere ferma durante questo prima giorno di Lucca Comics e anch’essa ha annunciato diverse novità in ambito manga e non, dato che abbiamo alcune succose novità anche al riguardo di Dvd/Blu-Ray. Ecco l’annuncio su Facebook.

Infatti in calce cominciamo la lista proprio con questi nuovi prodotti home video, che sicuramente faranno contenti molti appassionati:

Novità Anime Blu-ray & Dvd

Blu-ray Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night (First Press) – Limited Edition Box-set

Blu-ray Fortuna Di Nikuko (La)(2 Blu-ray)(First Press)

Dvd Fortuna Di Nikuko (La)(2 Dvd)(First Press)

Blu-ray Hunter X Hunter Box 1 – Esame Per Hunter (Eps. 01~26, 4 Blu-ray)(First Press)

Dvd Hunter X Hunter Box 1 – Esame Per Hunter (Eps. 01~26, 4 Dvd)(First Press)

Dynit: ecco tutti gli annunci al Lucca Comics & Games

Novità Manga

Darwin’s Incident 01 di Shun Umezawa

Snowball Earth 01 di Yuhiro Tsujitsugu

Fool Night 01 di Kasumi Yasuda

The flavor of Melon 01 e 02 di etsuko, disponibile in cofanetto

Azur Lane Queen’s Order 01 di Tsuchii e Azur Lane’s staff

Ni no kuni – L’erede della luce e il principe gatto 01 e 02 di Ran Kuze e Level5 Inc, disponibile in cofanetto

Rebuild of Evangelion for Dummy (Plugs): You Can (Not) Understand di Cristiano Brignola e Francesco Tedeschi

Friends will be friends. Come sono invecchiati gli amici del Central Perk di Beatrice Pesente

Memorie dell’Isola Ventaglio 01 di Kan Takahama

Manca pochissimo a Lucca Comics & Games 2022, un’edizione che si preannuncia a dir poco esplosiva! E ci troverete con un bel po’ di novità… scorrete le immagini per scoprirle tutte! Vi aspettiamo allo stand 112 – Padiglione Napoleone, a partire da venerdì 28 ottobre!

Inoltre sono state condivise le prossime anteprime e anche gli incontri riguardanti la casa editrice Dynit:

SABATO 29 OTTOBRE, Teatro San Girolamo (Via San Girolamo, Lucca)



ore 13:30: Incontro con Dynit, Carlo Cavazzoni presenta le prossime novità in Home Video e annuncia le nuove acquisizioni.

ANTEPRIME

LUNEDI’ 31 OTTOBRE, Cinema Centrale (Via di Poggio, 36, 55100 Lucca)

ore 10:00: SWORD ART ONE LINE PROGRESSIVE – Scherzo of Deep Night

Tantissime novità e alcuni annunci davvero molto interessanti e altamente attesi dal pubblico sono stati finalmente condivisi, annunciando una ritorno alla manifestazione davvero eccezionale, specie se consideriamo anche gli incontri con gli autori e le proiezioni di alcuni film anime, come accennato sopra a queste righe.

Fonte Dynit