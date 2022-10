Chainsaw Man ha fatto il suo debutto su Crunchyroll l’11 ottobre e fin da subito è entrato nel cuore degli appassionati e anche nei trend di Twitter. L’enorme successo del prodotto è stato fin da subito colto dalla nota casa editrice, visto che il manga in Italia è già serializzato da alcuni anni.

In occasione del Lucca Comics & Games quindi, di certo non poteva mancare una proposta speciale da parte di Planet Manga, che questa volta propone addirittura il calendario ufficiale del 2023, così da offrire al pubblico la possibilità di stare in compagnia di Denji e gli altri per 12 mesi, a partire da gennaio dell’anno prossimo.

Il post lo potete trovare in calce ed è presente sul profilo Instagram della casa editrice, che annuncia così il prodotto:

“Se siete indecisi su quale calendario tenere in camera, sappiate che CHAINSAW MAN è pronto a trasportarvi nel mondo di Denji e compagni! Gli amatissimi protagonisti della hit di Tatsuki Fujimoto sono pronti a farvi compagnia ogni mese attraverso dodici roboanti illustrazioni, per un anno degno di un vero devil hunter! Chainsaw Man Calendar 2023 vi aspetta in fumetteria e online singolarmente o in bundle con la variant da collezione del volume 1 del manga, e al nostro stand a Lucca Comics & Games dal 28 ottobre all’1 novembre!

Chainsaw Man: Planet Manga annuncia il calendario ufficiale 2023!

Avete letto benissimo! Il calendario potrò essere acquistato singolarmente e anche in edizione speciale con un bundle dedicato al prodotto, che per l’occasione ha anche pubblicato una versione variant del primo numero del manga, che potete vedere sempre nel post in questione.

Tutti si stanno muovendo in occasione del Lucca Comics, la più grande fiera italiana dedicata al fumetto e il mondo nerd in generale, data anche la sua assenza di oltre due anni per via della pandemia globale che ha scosso il mondo intero.

Anche Chainsaw Man ha scosso il mondo intero prima con il manga e successivamente anche con l’anime, che fin dalla prima puntata ha conquistato il cuore del pubblico appassionato, catturando anche un pubblico non avvezzo alla storia.

Il calendario sarà disponibile a partire dal 27 ottobre.

Fonte Instagram