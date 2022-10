Chainsaw Man da come potevamo aspettarci ha destato un grande scalpore e già dal primo episodio ha fatto discutere tutto il mondo, Giappone compreso ovviamente. Fin dall’inizio la storia di Denji ha scosso e mosso molto pubblico, vista anche la notorietà già acquisita dal manga di Fujimoto.

Visto che la trasmissione dovrebbe essere settimanale manca poco alla nuova puntata e a tal proposito sono state condivise le prime immagini riguardanti il prossimo episodio, che vedranno nuovamente Denji al centro delle vicende e saranno sviluppati anche i suoi sentimenti verso Makima.

In cale potete vedere il post Twitter, mentre noi abbiamo riportato tutto tramite Comic Book:

Chainsaw Man: ecco un primo sguardo al secondo episodio

OFFICIAL : CHAINSAWMAN EPISODE-2

TITLE ~ ARRIVAL IN TOKYO (東京到着) pic.twitter.com/elRdTychXc — Shonenleaks (@shonenleaks) October 16, 2022

Chainsaw Man è un manga molto apprezzato dal pubblico e la sua crescita esponenziale ovviamente ha portato dopo pochi anni a una trasposizione animata dedicata.

Chainsaw Man non è un manga rivoluzionario, ci mancherebbe altro, ma il tutto cerca di uscire dagli schemi per aggiungere qualcosa di nuovo a un mercato al momento saturo, dove tutto e tutti vogliono sempre le stesse cose, oppure non si esce mai dagli schemi per paura di non vendere o non fare successo da parte delle aziende.

Detto questo confermiamo che tutta questa essenza è stata portata senza dubbio all’interno dell’anime MAPPA visto che fin da subito vediamo la tragica storia e la macabra figura del protagonista Denji, che almeno inizialmente non rappresenta minimamente un esempio da seguire, opponendosi al classico “eroe buono” tanto amato dal target.

Anche se la storia di base è “classica” di certo il modo di dire, pensare e fare del personaggio lo pongono come un antieroe, visto che per vivere caccia demoni e non ha la minima idea di tutto quello che lo circonda.

Non volendo anticipare nulla ci fermiamo qui con la storia e confermiamo la struttura dell’anime e la rappresentazione dei personaggi fedele al manga, anche se stiamo discutendo solamente della prima puntata. Detto questo l’impatto è molto positivo.

Chainsaw Man è un grande sì e la prima puntata dell’anime ha tutto quello che un pilot dovrebbe contenere. MAPPA mostra il suo stile rispettando alla grande anche quello originale di Fujimoto, creando una fusione perfetta tra i due medium. Un progetto sicuramente ambizioso che farà parlare di se nei prossimi anni.

Fonte CB – Twitter