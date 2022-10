Nicola Giuseppe Gargiulo 2022-10-31T15:00:05+01:00 Autori: Ryusuke Hamaguchi, Kiyoshi Kurosawa, Tadashi Nohara, Masasumi Kakizaki Casa Editrice: Panini Comics/Planet Manga Provenienza: Giappone Prezzo: € 14,00 Brossurato – B/N Data di pubblicazione: 22/09/2022

Moglie di una Spia è stato pubblicato e racchiuso successivamente in un bellissimo cofanetto (composto da due volumi ndr) pubblicato da Planet Manga, che ha dato fiducia a questa vicenda davvero interessante e avvincente tratta dal film omonimo presentato alla Mostra del cinema di Venezia, vincitore di un Leone d’argento per la regia.

Ovviamente non parleremo del film in questa sede e ci concentreremo su questa storia che vede all’attivo parecchi artisti coinvolti, fautori di un prodotto davvero ben confezionato e che tiene fede all’essenza originale del racconto da cui è tratto.

Una storia al cardiopalma e dialoghi complessi ed efficaci

La storia prende piede a pochi anni dalla Seconda Guerra Mondiale, e mette al centro delle vicende Yusaku Fukuhara un lavorato che si reca in Manciuria in cerca di nuove opportunità commerciali.

Qui si imbatte suo malgrado in un segreto militare. Yusaku intende denunciare alle autorità internazionali i gravi atti commessi dal Giappone, ma la moglie Satoko si oppone e viene divisa tra l’amore per la patria e l’amore verso la sua metà.

Di certo non sveleremo questo segreto militare e vi basti sapere che il suddetto potrebbe rovinare l’intero Giappone, come accennato avviato anche verso una Guerra inevitabile. Il dilemma esistenziale scaturito da un amore ambivalente in Satoko e il tema centrale della storia, che si pone come una “spy story” al cardiopalma.

I protagonisti della storia sono al centro di tutto e i dialoghi sono complessi e allo stesso tempo semplici da seguire, visto che il tutto, compresa la storia sono fruibili da qualsiasi tipo di pubblico, in questo caso aiutato passo dopo passo con accenni storici specifici, aiutandolo a entrare nel mondo in cui stanno vivendo i personaggi.

Tutto ciò funziona anche per via della buona caratterizzazione dei protagonisti, totalmente immersi all’interno della sfaccettata e misteriosa vicenda, da cui difficilmente potranno uscire.

Tutte le emozioni di felicità, tristezza, depressione, ambizione e tanto altro sono sempre messi al centro di tutto, nonostante il mondo fuori è il vero protagonista.

Rappresentazione visiva alta e tavole dettagliate e meravigliose

Per quanto la storia sia avvincente, immersiva e davvero ben scritta, forse il punto più alto di Moglie di una Spia sono i disegni; i disegni delle ambientazioni, le tavole passive e attive, i volti dei personaggi enfatizzati dalle loro espressioni, la ricostruzione e i “retini” usati per richiamare documenti storici d’epoca e tutto il resto a livello visivo.

Fin dal desing del cofanetto il fruitore rimane affascinato da questo manga, che come accennato fa del comparto artistico uno dei suoi punti di forza, non solo per quanto riguarda i volumi ma anche per quanto riguarda le copertine, ancora una parte essenziale per l’occhio del lettore che cerca un prodotto valido, una storia che possa catturarlo fin da subito.

Questo è l’effetto del manga in questione, questo è un effetto non affatto ingannevole, dato che la prima impressione di Moglie di una Spia è solamente un assaggio di quello che ci aspetto all’interno, data l’ottima trasposizione tratta dal film omonimo capace di rispecchiare l’essenza della storia sia a livello scritturale che artistico.