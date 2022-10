Chainsaw Man: una scena tagliata di Denji suscita un dibattito

Chainsaw Man continua ad appassionare e ad entusiasmare tutti i fan con la prima stagione animata prodotta da Studio MAPPA. Dopotutto, la premiere dell’anime ha suscitato interesse in tutto il mondo e il secondo episodio sta per introdurre gli spettatori in situazioni molto dinamiche ora che Denji si è fuso con Pochita.

Ma in questo momento, sembra che diversi fan stiano discutendo su una scena tagliata nel secondo episodio.

L’aggiornamento arriva dalla pagina Twitter dell’insider RussellLatshaw. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Why would you drop Denji hollering about his union job and paid days off??? It's kinda important? pic.twitter.com/GhrjkYg4ER — RTL3 (@RussellLatshaw) October 18, 2022

La scena tagliata è relativa a Denji che va a Tokyo dopo essere stato reclutato da Makima. Il protagonista della serie ne rimane è colpito. Durante il secondo episodio dell’anime Denji riesce a farsi un lungo bagno, ed è qui che i fan hanno notato il taglio.

Coloro che hanno letto il manga sanno cosa succede. Il personaggio viene visto cantare tra sé e sé mentre tiene il ritmo battendo sul lato della vasca. Sta cantando le gioie e i vantaggi del suo lavoro, tuttavia nessuno di questi vantaggi è stato menzionato nell’anime. Denji tiene la bocca chiusa mentre fa il bagno e la scena non è molto apprezzata dai fan.

Logicamente, il taglio probabilmente è causato dal dell’episodio o dell’assegnazione di registrazioni per il doppiatore di Denji. Tuttavia, queste spiegazioni non sono molto esaustive dato che Chainsaw Man parla di un problema vicino all’industria degli anime.

Nell’ultimo decennio, le condizioni di lavoro negli anime sono peggiorate in modo significativo e i lavoratori non ricevono quasi un salario di sussistenza. La canzone bloccata di Denji sul suo PTO sostenuto dal sindacato è servita a ricordare al mondo come vengono trattati i membri dello staff degli anime. E ovviamente, il dibattito sul motivo per cui il dialogo è stato interrotto sta diventando sempre più forte di secondo in secondo.