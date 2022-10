Sakamoto Days: il manga sarà adattato in un romanzo

Il 46° numero di quest’anno della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha ha rivelato lunedì che il manga Sakamoto Days, di Yuto Suzuki, riceverà un adattamento in un romanzo intorno alla primavera del 2023. Il romanzo conterrà una storia esclusiva e andrà ad arricchire il mondo creato da Suzuki.

Sakamoto Days è un manga che ha riscosso e continua a riscuotere tantissimo successo. Infatti fino ad oggi conta circa 2 milioni di copie in circolazione. Il manga avrà anche un sondaggio sulla popolarità dei personaggi con una scadenza del 30 novembre per commemorare il secondo anniversario del manga. Altri progetti per il secondo anniversario includono un poster speciale nel numero autunnale di Jump Giga del 27 ottobre.

Il manga ha fatto il suo debutto su Weekly Shonen Jump nel 2020 mentre in Italia è distribuito da Planet Manga a partire da quest’anno.

Sakamoto Days è diventato molto popolare anche in Italia. Di fatto continua a conquistare tantissimi lettori che si stanno appassionando alle vicende di Sakamoto. Il manga, disegnato da Yuto Suzuki, si concentra sulle avventure di Taro Sakamoto, un leggendario sicario dalla forza smisurata e senza eguali. Tuttavia la sua vita cambia improvvisamente quando Sakamoto si innamora di una ragazza e decide di abbandonare il lavoro da sicario per sposarsi e metter su famiglia.

Negli anni successivi inizia a lavorare come commesso in un minimarket e cambia aspetto e diventa quasi irriconoscibile dato che è notevolmente ingrassato. Tuttavia la sua tranquilla vita familiare è turbata ancora dal suo oscuro passato.

L’incontro con Shin, un sicario con il potere di leggere la mente, darà il via ad una serie di avvenimenti che costringeranno Sakamoto a dover ricorrere nuovamente alle sue abilità per proteggere la propria vita e quella della sua famiglia. Anche se torna a tratti in azione deve farlo rispettando una promessa molto importante che Sakamoto ha fatto a sua moglie. Non deve più uccidere nessuno.

Fonte – Anime News network