One Piece: svelate le prime anticipazioni del capitolo 1064

L’arco narrativo finale di One Piece prosegue e lascia presagire tante novità importanti ovviamente imperdibili per tutti i fan della serie. Oggi riportiamo alcune novità molto interessanti relative al capitolo 1064 del manga. Si tratta delle prime anticipazioni del prossimo capitolo e dunque coloro che non voglio scoprire anzitempo le novità in arrivo l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura dell’articolo.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OPspoiler. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Il capitolo 1064 si intitolerà “Stadio del laboratorio di Hegghead” e riprenderà dallo scontro tra Trafalgar Law e Barbanera che sta per iniziare. Teach è intenzionato ad appropriarsi di tutti i Poneglyph per arrivare al tesoro tanto ambito da tutti i grandi pirati.

Durante il loro scontro viene fuori che Barbanera e la sua ciurma tengono in ostaggio Pudding e risveglia il suo terzo occhio. E proprio lei confermerà la morte di Big Mom.

Lo scontro tra Law e Marshal D. Teach coinvolge chiaramente anche i loro equipaggi e la notizia delle ostilità arriva fino ad Akainu sull’isola Winner.

Si ritornerà sull’isola di Egghead dove la rabbia di Bonney trasforma l’età del suo gruppo momentaneo e rivela più dettagli sulle sorti di suo padre. Kuma venne condannato in prigione a vita e che c’era qualcosa di speciale in lui.

Nel capitolo 1064 rivedremo anche l’altro gruppetto dei Cappelli di Paglia. Proprio come è successo per Rufy, Bonney, Chopper e Jinbe, anche gli altri indosseranno nuovi outfit.

Il capitolo si concluderà poi con una dichiarazione scottante che va a confermare i piani del CP0. Infatti Shaka si metterà in contatto con Dragon per dirgli che Vegapunk potrebbe morire molto presto.

Di recente abbiamo riportato maggiori dettagli sulla verità dietro l’identità dello scienziato più forte del mondo, scoprendo che si è suddiviso in sei diversi satelliti. Dunque la reale identità del vero Vegapunk resta ancora misteriosa.